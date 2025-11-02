Napadač ušao na teren, bio minut na terenu i dobio crveni: Pogledajte start koji je šokirao Hrvatsku

Sjećate li se nekog ovakvog starta? Pogledajte šta je uradio Andrija Filipović.

Izvor: x/printscreen/@sportnet_HR

Hajduk iz Splita ostavio je bodove u Koprivnici gdje je u okviru 12. kola HNL-a odigrao bez golova sa Slaven Belupom, a na tom meču je viđen jednominutni nastup Andrije Filipovića.

Napadač Slavena ušao je u igru u 80. minutu i proveo je jedva 60 sekundi na terenu. Mogao je da ugrozi bod svog tima pošto je odmah po ulasku grubo faulirao desno krilo Abdulajea Sanjanga Bambu.

Odmah su se svi na terenu uhvatili za glavu, ali srećom fudbaler iz Afrike nije ozbiljnije povrijeđen. Slaven je ipak na kraju uspio da sačuva taj bod.

Pogledajte ovaj oštar start:

Ovaj meč je nažalost ostao upamćen po ružnom startu Filipovića i ustaškim povicima sa tribina. Poslije ovog kiksa Hajduk je ipak prvi sa 26 bodova, sa bodom više od Dinama. Slaven je treći sa 17 bodova, zatim slijede Varaždin, Lokomotiva i Istra sa 16, dok aktuelni šampion Rijeka ima 14. Vukovar i Osijek sa po 10 bodova dijele posljednje mjesto.