Gasi se kultni hrvatski klub: Izbačeni iz Prve lige, fudbaleri ne primaju plate, cijeli grad se digao na noge

Hrvatski mediji bruje o stečaju FK Šibenik koji se godinama takmičio u tamošnjoj Prvoj ligi.

Fudbalski klub Šibenik nalazi se pred gašenjem, prenose tamošnji mediji. Nakon što su ispali iz Prve lige gde su se takmičili prošle sezone, trenutno se nalaze u četvrtom rangu takmičenja i prognoze su i više nego sumorne. Nisu dobili licencu za takmičenje u profesionalnoj ligi zbog finansijskih problema i prijeti im stečaj.

Navodno će posljednja utakmica ovog kluba biti u ponedjeljak kada Šibenik igra protiv Primorca. Iako se ljetos činilo da će klub biti spašen, što je donekle garantovano poslije sastanka gradonačelnika i vlasnika Željka Karajice, do boljitka nije došlo. Prema navodima Telegrama, novca nema, omladinska škola je u štrajku, a niko nije primio platu od početka sezone.

Kako prenose lokalni mediji, gradom kruži poruka kojom se pozivaju navijači i simpatizeri kluba da dođu na oproštajunu utakmicu.

Poruku su navodno poslali članovi navijačke grupe Funcuti nakon što su dobili potvrdu iz kluba da se zaista ide u stečaj i gašenje. Ipak, postoji još mali tračak nade da se gašenje spriječi, ali ako je suditi po pisanju medija, to je skoro pa nemoguće. Inače, najveći uspjesi u istoriji ovog kluba su dva finala Kupa Hrvatske u sezoni 2009/10 i 2022/23. Godinama se takmičio u Prvoj ligi Hrvatske, ali je zbog finansijskih poteškoća ispao iz drugog ranga takmičenja.

