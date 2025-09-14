logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Utakmica karijere za reprezentativca BiH: Het-trik Naila Omerovića za Osijek!

Utakmica karijere za reprezentativca BiH: Het-trik Naila Omerovića za Osijek!

Autor Dragan Šutvić
0

Omerović je postigao tri pogotka protiv Vukovara 1991.

Tri gola Naila Omerovića za Osijek Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac BiH i prvotimac Osijeka Nail Omerović odigrao je utakmicu karijere!

U duelu sa Vukovarom 1991, u kojem je njegov tim rezultatom 4:0 ostvario prvu pobjedu u sezoni, 22-godišnji krilni napadač postigao je tri pogotka!

Omerović je gostujuću mrežu prvi put zatresao u šestom minutu nadoknade prvog dijela, kada je Osijek stigao do 2:0. Gostujućeg golmana Marka Bulata uspio je potom da savlada u 73. i 86. minutu, došavši tako do brojke od četiri pogotka u HNL, na šest utakmica.

Član prvog tima Osijeka Omerović je postao početkom 2023. godine. Prethodno je godinu i po branio boje drugog tima, stigavši iz rodne Tuzle, odnosno tabora Slobode, u kojoj je počeo karijeru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nail Omerović NK Osijek HNL fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC