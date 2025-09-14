Utakmica karijere za reprezentativca BiH: Het-trik Naila Omerovića za Osijek!

Omerović je postigao tri pogotka protiv Vukovara 1991.

Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac BiH i prvotimac Osijeka Nail Omerović odigrao je utakmicu karijere!

U duelu sa Vukovarom 1991, u kojem je njegov tim rezultatom 4:0 ostvario prvu pobjedu u sezoni, 22-godišnji krilni napadač postigao je tri pogotka!

Omerović je gostujuću mrežu prvi put zatresao u šestom minutu nadoknade prvog dijela, kada je Osijek stigao do 2:0. Gostujućeg golmana Marka Bulata uspio je potom da savlada u 73. i 86. minutu, došavši tako do brojke od četiri pogotka u HNL, na šest utakmica.

Član prvog tima Osijeka Omerović je postao početkom 2023. godine. Prethodno je godinu i po branio boje drugog tima, stigavši iz rodne Tuzle, odnosno tabora Slobode, u kojoj je počeo karijeru.

