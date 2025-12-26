Vembanjama zgazi NBA šampiona gdje god ga vidi: Oklahoma niže poraze od San Antonija, nema rješenje

Oklahoma Siti Tanderi već treći put u nizu izgubili od San Antonija.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Oklahoma Siti Tanderi, aktuelni šampioni NBA lige, doživjeli su tek peti poraz ove sezone, a već treći uzastopni od San Antonija. U Oklahoma Sitiju na katolički Božić rezultat je bio dominantnih 117:102 u korist izazivača. Sjajni plejmejker "mamuza" Dieron Foks (28) ubacio je 29 poena i zajedno sa Viktorom Vembanjamom (19 p, 2/3 za tri) i Stefonom Kaslom (19 p) pokazao koliko San Antonio ne odgovara braniocu titule ove sezone.

Ne samo da su Tanderi doživjeli sva tri poraza od Spursa, već su te mečeve izgubili praktično u posljednje dvije nedjelje - 13. decembra, pa ove sedmice u utorak (130:110) i sinoćnji, u četvrtak. Do kraja ligaškog dijela odigraće još dvije utakmice, 15. januara i 5. februara i aktuelni šampion moraće u njima da prekine crni niz dok iz meča u meč raste samopouzdanje ekipe trenera Miča Džonsona (39).

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Plejmejker Oklahome Šej Gildžus-Aleksander postigao je 22 poena, ali ga nije služio šut (1/6), kao ni cijeli tim Majka Dejnoa - 11/44. San Antonio igra tamo dobro da je ovo bila njegova peta uzastopna pobjeda, a čak 15. u posljednjih 19 mečeva.



