logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vembanjama zgazi NBA šampiona gdje god ga vidi: Oklahoma niže poraze od San Antonija, nema rješenje

Vembanjama zgazi NBA šampiona gdje god ga vidi: Oklahoma niže poraze od San Antonija, nema rješenje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Oklahoma Siti Tanderi već treći put u nizu izgubili od San Antonija.

San Antonio pobijedio Oklahomu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Oklahoma Siti Tanderi, aktuelni šampioni NBA lige, doživjeli su tek peti poraz ove sezone, a već treći uzastopni od San Antonija. U Oklahoma Sitiju na katolički Božić rezultat je bio dominantnih 117:102 u korist izazivača. Sjajni plejmejker "mamuza" Dieron Foks (28) ubacio je 29 poena i zajedno sa Viktorom Vembanjamom (19 p, 2/3 za tri) i Stefonom Kaslom (19 p) pokazao koliko San Antonio ne odgovara braniocu titule ove sezone.

Ne samo da su Tanderi doživjeli sva tri poraza od Spursa, već su te mečeve izgubili praktično u posljednje dvije nedjelje - 13. decembra, pa ove sedmice u utorak (130:110) i sinoćnji, u četvrtak. Do kraja ligaškog dijela odigraće još dvije utakmice, 15. januara i 5. februara i aktuelni šampion moraće u njima da prekine crni niz dok iz meča u meč raste samopouzdanje ekipe trenera Miča Džonsona (39).

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Plejmejker Oklahome Šej Gildžus-Aleksander postigao je 22 poena, ali ga nije služio šut (1/6), kao ni cijeli tim Majka Dejnoa - 11/44. San Antonio igra tamo dobro da je ovo bila njegova peta uzastopna pobjeda, a čak 15. u posljednjih 19 mečeva.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Oklahoma San Antonio

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC