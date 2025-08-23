Prodaje se šampion Hrvatske: Milijarder stiže u Rijeku da napravi čudo od kluba

Bil Foli je navodno postigao dogovor oko kupovine hrvatskog šampiona Rijeke.

Američki biznismen Bil Foli (80) vrlo je blizu kupovine Rijeke, prenosi "Večernji list". Već neko vrijeme priča se o ovoj mogućnosti, ali je sve bilo na nivou spekulacije, međutim čini se da je Foli zaista sada "zagrizao" i da sad želi što prije da postane vlasnik aktuelnog prvaka Hrvatske.

Njegovi saradnici već nekoliko puta bili su u Rijeci i razgovarali su sa Damirom Miškovićem, prvim čovekom kluba, kao i sa ostalim članovima rukovodstva, dok su takođe uživo gledali i nedavnu utakmicu s Ludogorecom i odlučili da kupuju.

Nakon napravljene analize, zaključeno je da je "Rijeka klub koji se i te kako isplati kupiti", tako da je preostala navodno još samo papirologija poslije čega će Amerikanac i zvanično preuzeti upravljanje klubom. Za sada se i dalje u tajnosti drži novac o kome se radi, ali treba znati da je Folijevo bogatstvo procijenjeno na 1,6 milijardi evra.

Inače, radi se o milijarderu koji je gazda engleskog Bornmuta, kao i portugalskog Moreirensea, australijskog Oklenda, dok ima procenat vlasništva i u francuskom Lorijenu i škotskom Hibernijanu.

Ostvaren je na polju bankarstva, a nedavno je počeo ozbiljno da ulaže u fudbal.

