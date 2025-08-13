Bivši fudbaler Veleža donio ekipi Rijeke milione evra!

Fudbaleri Rijeke plasirali su se u plej-of Lige Evrope, čime su obezbijedili plasman u najmanje Konferencijsku lige.

Nakon neugodnog poraza u prvoj utakmici, Rijeka je sinoć pobijedila Šelburn u Irskoj (1:3) i nadoknadila minus od jednog gola na "Rujevici".

Heroj pobjede šampiona Hrvatske bio je nekadašnji fudbaler Veleža Ante Oreč, koji je postigao treći pogodak za Riječane.

Interesantno, Oreč je prošle zime iz Veleža prešao u Rijeku za sumu od 200 hiljada evra, a sad je svojim golom osigurao 3.7 miliona evra klubu od UEFA.

"Glavni cilj od početka sezone bila je Evropa. Sada smo je osigurali i presretni smo, ali vjerujem da ova ekipa može još. Nakon poraza u prvoj utakmici bili smo pred revanš pod pritiskom. Ali odmah smo se nametnuli i nakon što smo postigli prvi gol nastavili smo igrati tako da smo redali šanse i zabijali. Četiri minuta prije kraja skrivio sam penal, ali zatim ubrzo i dao gol za pobjedu. Tako je to, mi moramo uvijek malo zakuvati. Skrivio sam penal i nadam se da sam se iskupio", rekao je Oreč, a prenijeli hrvatski mediji.

