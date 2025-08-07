Rijeka se opet izblamirala u Evropi

Rijeka je nakon ispadanja iz Lige šampiona sada na putu da ispadne i iz Lige Evrope i to od predstavnika Irske.

Hrvatski prvak Rijeka doživio je šokantan poraz od irskog Šelburna na svojoj "Rujevici" prethodne večeri. Ne samo da je Rijeka ispala već iz kvalifikacija za Ligu šampiona, nego joj se sada ozbiljno drma i plasman u Ligu Evrope, pošto je Šelburn u prvoj utakmici trećeg kola slavio 2:1 na gostovanju.

Zbog toga se trener Radomir Đalović izvinjavao navijačima koji su izviždali svoje fudbalere na kraju meča, dok su na početku istakli transparent kojim su obilježili pogrom Srba iz Republike Srpske Krajine - u zločinačkoj akciji "Oluja".

Na njemu je bila prikazana Kninska tvrđava i velika zastava Hrvatske, s vojnom "šarom" u pozadini, dok se sa razglasa orila pjesma "Moja domovina". Vidjećemo da li će zbog toga reagovati UEFA, pošto je nedopustivo da se političke poruke šalju tokom fudbalskih utakmica u njihovoj organizaciji.

Ni takva atmosfera s tribina nije pomogla fudbalerima Rijeke koji su se obrukali protiv Šelburna, koji je zaista miljama daleko od njihovog kvaliteta, i od kvaliteta hrvatske lige.

Poveo je domaćin preko Jankovića u 56. minutu iz penala, da bi Boun i Martin preokrenuli do 70. minuta. Tako sada Rijeka ima ogroman problem pred revanš jer ide s minusom u Irsku, a vidjećemo da li će za sedam dana uspjeti da odigra iole bolje nego što je to bilo na "Rujevici".

