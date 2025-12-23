logo
Objavljeni podaci o posjeti na premijerligaškim utakmicama: "Željo" najgledaniji, Borac na četvrtom mjestu

Objavljeni podaci o posjeti na premijerligaškim utakmicama: "Željo" najgledaniji, Borac na četvrtom mjestu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Tim sa Grbavice najgledaniji je u prvom dijelu sezone.

Posjeta u Premijer ligi BiH Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Nedjeljnim derbijem između Borca i Zrinjskog (0:1) stavljena je tačka na jesenji dio sezone u Premijer ligi BiH.

Timovi koji se takmiče u najjačem fudbalskom rangu u državi imaće naredne ligaške obaveze 7. februara, kada se igraju mečevi 20. runde. Do tada će se sumirati dosadašnji rezultati i sumirati sve što je iza nas, a s tim u vezi objavljena je prosječna posjeta po klubovima.

TV Arena sport, kao nosilac TV prava, objelodanila je da je najgledaniji premijerligaš u jesenjoj polusezoni bio Željezničar. Ekipu sa Grbavice je na domaćem terenu prosječno gledalo 7.475 gledalaca, odnosno ukupno 74.750.

Na drugom mjestu je vječiti rival Sarajevo, čije je utakmice ukupno posmatralo 36.000 gledalaca, odnosno 4.000 u prosjeku.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Treću poziciju je zauzeo Zrinjski, koji je na tribinama stadiona "Pod Bijelim brijegom" u prosjeku okupljao 3.130 navijača, dok je odmah ispod mostarskog tima Borac, premijerligaški lider i jesenji šampion, čije je utakmice gledalo u prosjeku 2.720 navijača.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

