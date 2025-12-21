logo
Prvi zimski odlazak iz Rudara: Bivši omladinac Sarajeva napustio klub

Prvi zimski odlazak iz Rudara: Bivši omladinac Sarajeva napustio klub

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Kenan Lamadžema više nije član "rudara".

Kenan Lamadžema napustio Rudar Prijedor Izvor: FK Rudar Prijedor

Krilni napadač Kenan Lamadžema prvi je fudbaler koji je nakon jesenje polusezone napustio tabor Rudar Prijedora.

Lamadžema je proteklog ljeta stigao u klub iz grada na Sani, nastupajući prethodno za tuzlansku Slobodu, a nastupio je na pet mečeva u Premijer ligi BiH, ne postigavši pogodak.

Lamadžema je ponikao u omladinskoj školi Sarajeva, gdje je bilježio odlične nastupe. Za kadetsku selekciju nastupio je 28 puta i postigao 14 pogodaka, dok je na 47 mečeva za juniorski tim 13 puta bio strijelac.

Briljirao je i kao član juniorske ekipe Kopera, s obzirom na to da je na 22 meča postigao 12 pogodaka, a u karijeri je još branio boje Famosa iz Vojkovića.

Negov sad već bivši klub završio je povratničku polusezonu u Premijer ligi BiH na posljednjoj, desetoj poziciji, sa 15 bodova, koliko ima i devetoplasirano Posušje. Radi se o timovima koji su u ovom trenutku u zoni ispadanja, a najbliža im je Sloga Meridian, sa četiri boda više.

(mondo.ba)

