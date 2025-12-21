Prvi zimski odlazak iz Rudara: Bivši omladinac Sarajeva napustio klub

Kenan Lamadžema više nije član "rudara".

Krilni napadač Kenan Lamadžema prvi je fudbaler koji je nakon jesenje polusezone napustio tabor Rudar Prijedora.

Lamadžema je proteklog ljeta stigao u klub iz grada na Sani, nastupajući prethodno za tuzlansku Slobodu, a nastupio je na pet mečeva u Premijer ligi BiH, ne postigavši pogodak.

Lamadžema je ponikao u omladinskoj školi Sarajeva, gdje je bilježio odlične nastupe. Za kadetsku selekciju nastupio je 28 puta i postigao 14 pogodaka, dok je na 47 mečeva za juniorski tim 13 puta bio strijelac.

Briljirao je i kao član juniorske ekipe Kopera, s obzirom na to da je na 22 meča postigao 12 pogodaka, a u karijeri je još branio boje Famosa iz Vojkovića.

Negov sad već bivši klub završio je povratničku polusezonu u Premijer ligi BiH na posljednjoj, desetoj poziciji, sa 15 bodova, koliko ima i devetoplasirano Posušje. Radi se o timovima koji su u ovom trenutku u zoni ispadanja, a najbliža im je Sloga Meridian, sa četiri boda više.

