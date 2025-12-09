logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Alkohol bojs" priredili doček fudbalerima Rudara: Iz kluba prozvali pojedine aktere sinoćnjeg meča

"Alkohol bojs" priredili doček fudbalerima Rudara: Iz kluba prozvali pojedine aktere sinoćnjeg meča

Autor Haris Krhalić
0

Rudar je osvojio bod u Doboju, a sekunde su ih dijelile od "punog plijena".

Sloga - Rudar Prijedor Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Utakmicom Sloga - Rudar Prijedor kompletirano je 18. kolo Premijer lige BiH, a pobjednika nakon mnogo uzbuđenja nije bilo.
Bio je tim Perice Ognjenovića na korak od prvog gostujućeg trijumfa u ovoj sezoni, ali se Sloga provukla i golom u petom minutu nadoknade stigla do boda.

Navijači Rudara, popularni “Alkohol bojsi”, dočekali su ekipu na povratku iz Doboja i pružili podršk svome timu, a iz Rudara su i prozvali pojedine učesnike sinoćnjeg meča na Lukama.

“Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svijetu! Fudbal se igra zbog navijača, igrača, fudbalskih poteza! Večerašnja utakmica je pokazala da pojedini učesnici utakmice u Doboju nisu dorasli izazovima najjačeg fudbalskog takmičenja u Bosni i Hercegovini”, naveli su iz Rudara i dodali:

“Prepoznali su to i naši najvjerniji navijači, koji su zajedno sa Upravom kluba, nakon lavovske borbe na utakmici u Doboju, dočekali igrače i stručni štab i pružili im apsolutnu podršku.”

Dodajmo da je glavni arbitar Miloš Gigović u drugom poluvremenu meča u Doboju pokazao je čak 10 žutih kartona (plus jedan u prvih 45 minuta), što igračima na terenu, tako i onim na klupi, kao i članovima stručnog štaba gostiju, a duboko u sudijskoj nadoknadi isključio je trenera gostiju Pericu Ognjenovića zbog dvije opomene. Rudar je tako ostao bez šest igrača i trenera za meč protiv Borca, a treći žuti karton dobili su: Tarik Ramić, Petar Gigić, Garsija Mohedano, Alvaro Ronsal, Kamilo Puentes i Fernan Lopez.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH FK Rudar Prijedor Alkohol bojs FK Sloga Doboj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC