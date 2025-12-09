"Alkohol bojs" priredili doček fudbalerima Rudara: Iz kluba prozvali pojedine aktere sinoćnjeg meča

Rudar je osvojio bod u Doboju, a sekunde su ih dijelile od "punog plijena".

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Utakmicom Sloga - Rudar Prijedor kompletirano je 18. kolo Premijer lige BiH, a pobjednika nakon mnogo uzbuđenja nije bilo.

Bio je tim Perice Ognjenovića na korak od prvog gostujućeg trijumfa u ovoj sezoni, ali se Sloga provukla i golom u petom minutu nadoknade stigla do boda.

Navijači Rudara, popularni “Alkohol bojsi”, dočekali su ekipu na povratku iz Doboja i pružili podršk svome timu, a iz Rudara su i prozvali pojedine učesnike sinoćnjeg meča na Lukama.

“Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svijetu! Fudbal se igra zbog navijača, igrača, fudbalskih poteza! Večerašnja utakmica je pokazala da pojedini učesnici utakmice u Doboju nisu dorasli izazovima najjačeg fudbalskog takmičenja u Bosni i Hercegovini”, naveli su iz Rudara i dodali:

“Prepoznali su to i naši najvjerniji navijači, koji su zajedno sa Upravom kluba, nakon lavovske borbe na utakmici u Doboju, dočekali igrače i stručni štab i pružili im apsolutnu podršku.”

Dodajmo da je glavni arbitar Miloš Gigović u drugom poluvremenu meča u Doboju pokazao je čak 10 žutih kartona (plus jedan u prvih 45 minuta), što igračima na terenu, tako i onim na klupi, kao i članovima stručnog štaba gostiju, a duboko u sudijskoj nadoknadi isključio je trenera gostiju Pericu Ognjenovića zbog dvije opomene. Rudar je tako ostao bez šest igrača i trenera za meč protiv Borca, a treći žuti karton dobili su: Tarik Ramić, Petar Gigić, Garsija Mohedano, Alvaro Ronsal, Kamilo Puentes i Fernan Lopez.