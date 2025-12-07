Tadić i Jović najavili meč Sloga - Rudar: "Poseban protivnik sastavljen od kvalitetnih pojedinaca"

Pomoćni trener Sloge Anđelko Tadić i prvotimac Toni Jović govorili su pred gostovanje Rudara u Doboju.

Pomoćni trener Sloge iz Doboja Anđelko Tadić najavio je utakmicu 18. kola Premijer lige BiH u kojem njegov tim dočekuje Rudar iz Prijedora.

„Očekuje nas ekipa protiv Rudara, radi se o jednom dobrom protivniku koji je sastavljen od veoma kvalitetnih pojedinaca koji nisu sa naših prostora. Smatram da imamo kvalitet da odigramo jednu dobru utakmicu i nastavimo niz. Dvije utakmice smo bez poraza, imamo jednu pobjedu i jedan remi. Dobro smo analizirali ekipu Rudara, znamo njihove jake strane, ali i slabosti koje ćemo pokušati da iskoristimo i ostvariti pobjedu“, rekao je Tadić u najavi meča.

Toni Jović ima iskustvo igranja u Španiji te dobro poznaje mentalitet ovog naroda. Nada se da njegov tim može do bodova za mirniji završetak ove polusezone,

„Rudar ima neobičan sastav, ima dosta Španaca, igrao sam nižu ligu tamo. Razumije njihov mentalitet, uvijek su željni pobjede i nadmetanja. Ja se nadam da možemo ponoviti pristup iz drugog poluvremena utakmice protiv Posušja. Nadam se da uz takav angažman, fokus i sve to skupa možemo spojiti u kvalitetnu utakmicu i tražiti bodove da se priključimo srednjem tijelu tabele i u zadnje dvije utakmice uđemo rasterećeni“, rekao je Jović.

Utakmica na Lukama igra se sutra sa početkom od 18 časova.