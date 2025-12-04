logo
Nova goleada u Premijer ligi BiH: Toni Jović postigao evrogol za remi Sloge u Posušju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Zanimljiv meč na stadionu "Mokri Dolac" završen bez pobjednika.

Posušje - Sloga Izvor: Promo/HŠK Posušje

Nakon "Grbavice", goleadu smo danas vidjeli i u duelu Posušja i Sloge odigranom na stadionu "Mokri Dolac" u okviru 17. kola Premijer lige BiH.

Toni Jović sa dva gola bio je najzaslužniji za remi 2:2 protiv svog nekadašnjeg kluba, za koji je igrao od 2022. do 2023. godine, kada je prešao upravo na dobojske "Luke". Posebno je spektakularan bio drugi pogodak napadača Sloge.

POSUŠJE - SLOGA 2:2 (2:1)
/Živković 11, Kreković 45+1 - Jović 4 pen, 57/

Samo što je počeo meč, praktično u prvom pravom napadu, gosti su stigli do prilike da povedu. Kreković je igrao rukom pred svojim golom, a Jović je bio siguran iz penala i tako nakon nepuna četiri minuta doveo svoj tim u vođstvo.

Ipak, Posušaci su se vrlo brzo vratili. U 11. minutu Čuić je proigrao Živkovića, slabo je reagovao golman Dobojlija Erić, kojem je lopta prošla ispod ruku i završila u mreži.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Kada se čekao kraj prvog poluvremena, Posušje je stiglo do preokreta. Kreković je iskupio za grešku kod prvog gola, iskoristio ubacivanje sa desne strane i matirao Erića, ali se i povrijedio u tom trenutku. Ipak, otišlo se na odmor, pa je povreda sanirana na pauzi i nastavio je susret.

Dobro priliku za izjednačenje imao je Grabež u 54. minutu kada je iz daljine pogodio prečku, ali samo dva minuta kasnije vidjeli smo evrogol. Jović je sa tridesetak minuta dočekao jedan "odbijanac" i postigao prelijep pogodak za 2:2.

Čuvala je Sloga ovaj bod, bila bolja u nastavku, ali je u finišu ostala bez Benjamina Tatara koji je zbog neopreznog starta dobio direktan crveni karton. Rezultat do, ipak, do kraja nije promijenio.

Sloga je i dalje bez pobjede u Posušju. Nikada do sada nije uspjela da slavi na stadionu "Mokri Dolac" - četiri puta je poražena uz tri remija, i to na prethodna tri meča u Posušju (1:1, 0:0 i večerašnjih 2:2).

  • POSUŠJE: Denković, Radović, Katić, Mikulić, Andačić, Kukavica, Begić, Čuić, Živković, Kreković, Mulato. Trener: Dario Bašić.
  • SLOGA: Erić, Pršeš, Predragović, Mandić, Kozar, Grabež, Batar, Milanović, Tatar, Šešlak, Jović. Trener: Marko Maksimović.



