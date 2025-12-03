Derbi Željezničara i Širokog Brijega prekinut zbog magle! Igraće se u nekom drugom terminu!

Derbi na Grbavici prekinut zbog guste magle u "Dolini ćupova". Sudijska trojska se vratila na teren, ali samo da odsvira kraj!

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Željezničara i Širokog Brijega igraju derbi 17. kola PLBIH, ali susret na Grbavici prekinut je poslije tek nešto više od polovine prvog poluvremena.

Razlog je gusta magla koja je prekrila popularnu "Dolinu ćupova" pa je meč nakratko prekinut, a poslije nekoliko minuta sudija Nemanja Aleksić poslao je fudbalere i jedne i druge ekipe u svlačionice.

Sudijska trojka na čelu sa Aleksićem se poslije 15-minutne pauze vratila na teren, ali samo da odsvira kraj. Utakmica je definitivno prekinuta i neće se više igrati večeras, a tkamičarski organi FSBIH odrediće novi termin kada će prekinuti meč biti nastavljen.

Prije prekida nismo mnogo vidjeli na Grbavici, ne samo zbog magle.

Dva puta zaprijetio je Alić, a pokušao je jednom i Karamarko poslije kornera, međutim, sve su to bili neprecizni udarci pa je rezultat 0:0.

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Alić, Karamarko, Jaganjac, Cvetanoski, Žoao Erik, Milošević, Sedorf, Oulad, Rakić.

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Bakuša, Stanić M., Cherniak, Bašić, Velasko, Musa, Jelavić, Perko, Sesar, Tomić.