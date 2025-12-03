Borac gostuje Radniku u Bijeljini.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Rezultati za vikend išli su Borcu naruku, pa Banjalučani 17. kolo Premijer lige BiH dočekuju na liderskoj poziciji.

"Crveno-plavi" u srijedu od 16 časova igraće sa Radnikom u Bijeljini, gdje će nastojati da ostvare novi trijumf i zadrže prvo mjesto.

"Približavamo se kraju prvog dijela prvenstva, pred nama je vanredno kolo od ove četiri preostale utakmice, a cilj nam je pokušamo osvojiti što više bodova kako bismo se zadržali na poziciji na kojoj smo sada. Sutrašnja utakmica protiv Radnika sigurno nam znači mnogo. Oni su jako čvrsta, izuzetno motivisana ekipa i to su pokazali do sada, pogotovo na domaćem terenu jer su od maja izgubili samo jednu utakmicu, nedavno protiv Zrinjskog. Očekuje nas zahtjevna i teška utakmica u svakom pogledu, a nadam se da će uslovi za igru biti koliko-toliko dobri", rekao je Marinović u najavi dvoboja sa Bijeljincima.

On i dalje ne može da računa na Terzića, Karolinu i Vukovića, dok su pod upitnikom Jakšić i Jojić.

"Imamo određenih problema, ali znamo da će igrači koji budu igrali dati sve od sebe", dodao je trener "crveno-plavih".

Nakon Radnika, Borac će do kraja godine igrati protiv Posušja, Rudar Prijedora i Zrinjskog.

Prenos meča pratite klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".