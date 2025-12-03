Borac gostuje Radniku u Bijeljini.
Rezultati za vikend išli su Borcu naruku, pa Banjalučani 17. kolo Premijer lige BiH dočekuju na liderskoj poziciji.
"Crveno-plavi" u srijedu od 16 časova igraće sa Radnikom u Bijeljini, gdje će nastojati da ostvare novi trijumf i zadrže prvo mjesto.
"Približavamo se kraju prvog dijela prvenstva, pred nama je vanredno kolo od ove četiri preostale utakmice, a cilj nam je pokušamo osvojiti što više bodova kako bismo se zadržali na poziciji na kojoj smo sada. Sutrašnja utakmica protiv Radnika sigurno nam znači mnogo. Oni su jako čvrsta, izuzetno motivisana ekipa i to su pokazali do sada, pogotovo na domaćem terenu jer su od maja izgubili samo jednu utakmicu, nedavno protiv Zrinjskog. Očekuje nas zahtjevna i teška utakmica u svakom pogledu, a nadam se da će uslovi za igru biti koliko-toliko dobri", rekao je Marinović u najavi dvoboja sa Bijeljincima.
On i dalje ne može da računa na Terzića, Karolinu i Vukovića, dok su pod upitnikom Jakšić i Jojić.
"Imamo određenih problema, ali znamo da će igrači koji budu igrali dati sve od sebe", dodao je trener "crveno-plavih".
Nakon Radnika, Borac će do kraja godine igrati protiv Posušja, Rudar Prijedora i Zrinjskog.
Prenos meča pratite klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".
- Kraj prvog poluvremena -
Borac nakon prvih 45 minuta ima pogodak prednosti.
43' Žuti Panteliću
Požutio je Pantelić zbog prekršaja nad Hreljom
38' Nema penala
Završena je VAR provjera, neće biti penala.
36' VAR provjera
Marković je izblokirao šut Hrelje, a igrači Borca traže penal zbog igranja ruke. Provjerava se ova situacija.
34' Žuti karton Đuriću
Rukama je Đurić zaustavio Hrelju, a Haris Halkić mu pokazao žuti karton.
33' Grahovac morao na klupu
Prinuđen je Marinović da mijenja. Izašao je Grahovac zbog povrede, a u igri je Kvržić.
31' Korner za Radnik
Izborio je Gorzi korner.
26' Novi korner za Borac
Centrirao je Hiroš, u skoku najviši bio Berbić, ali nije bio precizan.
25' Stativa Hiroša!
Hiroš se odlično snašao na malom prostoru i silovito šutira, ali okvir gola spašava domaći tim.
23' Korner za Borac
Nije bilo opasnosti po gol Radnika.
20' Pokušao je Erera
Šutirao je Erera sa distance, ali hvata loptu Trako.
11' Čisti Saničanin
Opasan napada Radnika, a nakon centaršuta Pantelića, Siniša Saničanin izbacuje loptu ispred svoga gola.
8' VODI BORAC!
Pogodio je Luka Juričić, nakon ubačaja Sandija Ogrineca. Prethodno se nije najbolje snašla domaća odbrana te nisu uspjeli izbaciti loptu ispred svoga gola. Bio je ovo 13. pogodak Juričića ove sezone u Premijer ligi BiH.
6' Nema uzbuđenja na otvaranju meča
1' Utakmica je počela
Negativan niz Radnika
Fudbaleri Radnika vezali su tri poraza, Bijeljinci su redom gubili od Zrinjskog, Veleža i Sloge. S druge strane, Borac je vezao dvije pobjede - protiv Širokog Brijega i Željezničara.
Borac na -1
Zrinjski je današnjom pobjedom pobjegao na bod prednosti u odnosu na Borac koji će u Bijeljini tražiti povratak na čelo tabele.
Standings provided by Sofascore
SASTAVI
Za Borac nastupaju: Jurkas, Saničanin, Juričić, Hrelja, Hiroš, Grahovac, Erera, Rogan, Berbić, Savić, Ogrinec
Radnik igra u sastavu: Trako, Krajišnik, Črnko, Pantelić, Marković, Đurić, Čubrilo, Ćosić, Teodorović, Gogić, Gorzi