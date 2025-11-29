Trener Želje poslije poraza u Banjaluci: Borac kaznio dvije naše greške

Admir Adžem, trener Željezničara prokomentarisao je poraz od Borca u Banjaluci u derbiju 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Crveno-plavi su protiv Želje stigli do 11. pobjede ove sezone (2:0) i vratili se na vrh tabele šampionata BiH sa bodom prednosti nas mostarskim Zrinjskim, koji ima utakmicu manje koja je na rasporedu u nedjelju protiv Posušja.

Borac je do pobjede nad Željom stigao zahvaljujući pogocima Luke Juričića i Miloša Jojića, dok je gol za goste sa "Grbavice" upisao Matej Cvetanoski, a sva tri pala su u prvom poluvremenu susreta na Gradskom stadionu u Banjaluci.

"Utakmicu bih podijelio na dva dijela, a ne bih se složio da nije bila kvalitetna utakmica, posebno u prvom poluvremenu. Sve je izgledalo da će biti dobra utakmica, bilo je dosta prilika, a postignuta su i tri pogotka", rekao je Adžem za "Arenu Sport".

Potom je kratko analizirao duel u Banjaluci.

"Mi smo jako dobro otvorili meč, u prvom minutu smo imali stopostotnu šansu, a potom u 14. minutu još jednu. Međutim, Borac je iskoristio dvije naše greške, gdje su nas iz tranzicija kaznili i postigli dva gola. Vratili smo se u utakmicu pogotkom u finišu prvog poluvremena, mislili smo da možemo da se vratimo u drugom dijelu. Međutim, kako se utakmica primicala kraju, bilo je se manje igre, jednostavno nije se dalo igrati, bilo je previše zadržavanja, tako da drugom polovremenu nije bilo dobro".

Adžem se osvrnuo i na fantastičan pogodak Cvetanoskog u finišu prvog poluvremena.

"Vjerovatno mu leže (Banjalučani, prim.aut) i žao mi što taj gol nije nama donio neki nam bod, ali lijep gol u svakom slučaju", zaključio je trener Željezničara.

