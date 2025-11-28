logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Adžem otkrio zbog čega vjeruje u trijumf svoga tima u Banjaluci

Adžem otkrio zbog čega vjeruje u trijumf svoga tima u Banjaluci

Autor Haris Krhalić
0

Trener Željezničara najavio gostovanje svoga tima u Banjaluci.

admir adžem najava zrinjski željezničar Izvor: Promo/FK Željezničar

Fudbaleri Željezničara sutra će od 16 časova gostovati kod ekipe Borca. Neće tim sa Grbavice u Banjaluci imati podršku svojih navijača, ali trener Admir Adžem sa optimizmom dočekuje ovaj meč.

Željezničar nije odigrao svoju utakmicu pred minulu reprezentativnu pauzu, a Adžem se nada da to neće ostaviti neke posljedice.

“Zbog odgođene utakmice protiv Sloge iz Doboja, za nas je ova pauza trajala malo duže, tri sedmice nismo imali takmičarske utakmice. Iskreno se nadam da neće ostaviti neke posljedice i optimizam mi daju treninzi, to jest rad igrača na treninzima, zaista sam zadovoljan kako momci rade.”

Govorio je i o zdravstvenom biltenu.

“Što se tiče povrijeđenih igrača, tu imamo samo problem sa Lagumdžijom koji ima jednu manju povredu. Ostali su svi na raspolaganju, spremni i očekujem da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu kao što je bila i ova na Grbavici protiv istog protivnika. Nadam se našoj dobroj partiji, idemo tamo da pokušamo osvojiti neke bodove”, rekao je Adžem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Admir Adžem FK Borac Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC