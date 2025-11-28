Adžem otkrio zbog čega vjeruje u trijumf svoga tima u Banjaluci

Trener Željezničara najavio gostovanje svoga tima u Banjaluci.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Fudbaleri Željezničara sutra će od 16 časova gostovati kod ekipe Borca. Neće tim sa Grbavice u Banjaluci imati podršku svojih navijača, ali trener Admir Adžem sa optimizmom dočekuje ovaj meč.

Željezničar nije odigrao svoju utakmicu pred minulu reprezentativnu pauzu, a Adžem se nada da to neće ostaviti neke posljedice.

“Zbog odgođene utakmice protiv Sloge iz Doboja, za nas je ova pauza trajala malo duže, tri sedmice nismo imali takmičarske utakmice. Iskreno se nadam da neće ostaviti neke posljedice i optimizam mi daju treninzi, to jest rad igrača na treninzima, zaista sam zadovoljan kako momci rade.”

Govorio je i o zdravstvenom biltenu.

“Što se tiče povrijeđenih igrača, tu imamo samo problem sa Lagumdžijom koji ima jednu manju povredu. Ostali su svi na raspolaganju, spremni i očekujem da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu kao što je bila i ova na Grbavici protiv istog protivnika. Nadam se našoj dobroj partiji, idemo tamo da pokušamo osvojiti neke bodove”, rekao je Adžem.