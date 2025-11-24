Promjena plana za derbi u Banjaluci: Borac i Željezničar igraju dan ranije!

Iako je bilo planirano da se utakmica odigra posljednjeg dana novembra, veliki rivali će na teren dan ranije.
Derbi 16. kola Premijer lige BiH između Borca i Željezničara neće se igrati posljednjeg dana novembra, kako je prvobitno planirano – već dan ranije.
TV Arena sport, kao nosilac TV prava, saopštila je večeras da će se Banjalučani i Sarajlije na terenu Gradskog stadiona sastati u subotu sa početkom u 16.00 časova.
Borac u narednu prvenstvenu rundu ulazi kao drugoplasirani tim prvenstva, uz dva boda minusa za liderom Zrinjskim (Zrinjski 33, Borac 31). Željezničar je trećeplasirani, uz devet koraka zaostatka za crveno-plavima.
PREMIJER LIGA BiH – 16. kolo
Petak (28. novembar):
Sloga Meridian – Radnik (18.00)
Subota (29. novembar):
Sarajevo – Široki Brijeg (16.00)
Borac – Željezničar (16.00)
Velež – Rudar Prijedor (18.30)
Nedjelja (30. novembar):
Zrinjski – Posušje (17.30)
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!
(mondo.ba)