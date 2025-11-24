logo
Promjena plana za derbi u Banjaluci: Borac i Željezničar igraju dan ranije!

Promjena plana za derbi u Banjaluci: Borac i Željezničar igraju dan ranije!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Iako je bilo planirano da se utakmica odigra posljednjeg dana novembra, veliki rivali će na teren dan ranije.

Kad se igra utakmica Borac Željezničar Izvor: Mondo/Slaven Petković

Derbi 16. kola Premijer lige BiH između Borca i Željezničara neće se igrati posljednjeg dana novembra, kako je prvobitno planirano – već dan ranije.

TV Arena sport, kao nosilac TV prava, saopštila je večeras da će se Banjalučani i Sarajlije na terenu Gradskog stadiona sastati u subotu sa početkom u 16.00 časova.

Borac u narednu prvenstvenu rundu ulazi kao drugoplasirani tim prvenstva, uz dva boda minusa za liderom Zrinjskim (Zrinjski 33, Borac 31). Željezničar je trećeplasirani, uz devet koraka zaostatka za crveno-plavima.

PREMIJER LIGA BiH – 16. kolo

Petak (28. novembar):

Sloga Meridian – Radnik (18.00)

Subota (29. novembar):

Sarajevo – Široki Brijeg (16.00)

Borac – Željezničar (16.00)

Velež – Rudar Prijedor (18.30)

Nedjelja (30. novembar):

Zrinjski – Posušje (17.30)

(mondo.ba)

