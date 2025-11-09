logo
Admir Adžem poslije poraza od Zrinjskog: Koštale nas početničke greške u Mostaru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Željezničara Admir Adžem bio je zadovoljan pristupom i borbenošću svojih igrača uprkos porazu od Zrinjskog u Mostaru, ali je istakao da su individualne greške odlučile ishod utakmice.

Admir Adžem izjava nakon poraza od HŠK Zrinjski Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar

Željo je vodio u Mostaru poslije prvog poluvremena pogotkom Davora Rakića, ali su u drugom dijelu Nemanja Bilbija i Leo Mikić kaznili greške odbrane sarajevske ekipe i stigli do pobjede i prvog mjesta na tabeli Premijer lige BiH. 

„Jedna dobra, čvrsta i borbena utakmica. Mislim da smo bili ravnopravan protivnik ekipi Zrinjskog i čestitam im na zasluženoj pobjedi. Ostaje žal što trud i napor koje smo uložili nisu krunisani makar jednim bodom“, rekao je Adžem nakon meča za „Arenu Sport“.

Strateg plavih sa „Grbavice“ smatra da je njegov tim u prvom poluvremenu djelovao organizovano i taktički zrelo, ali da su dvije individualne greške presudile u nastavku.

„U prvom poluvremenu smo odigrali onako kako smo planirali, ali smo napravili dvije početničke greške i faktički poklonili dva gola. Nakon izjednačenja na 1:1 imali smo još dvije dobre prilike, ali nismo uspjeli postići pogodak“.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Adžem je uprkos porazu vidio i pozitivne stvari u igri svog tima.

„S obzirom na probleme i kadar kojim raspolažemo, mislim da smo jako dobro odigrali. Ovo je put kojim trebamo ići, naravno uz određene korekcije. Ne treba zaboraviti da smo igrali protiv lidera prvenstva, i ta činjenica nam daje optimizam za naredne utakmice“, poručio je Adžem.

(MONDO)

Tagovi

Admir Adžem FK Željezničar HŠK Zrinjski Premijer liga BiH

