Adžem najavio gostovanje kod Zrinjskog: Dva puta smo igrali s njima i to su nam vodilje

Trener Željezničara Admir Adžem najavio je utakmicu 14. kola Premijer lige BiH protiv Zrinjskog.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Željezničar u nedjelju gostuje Zrinjskom u okviru 14. kola Premijer Lige BiH. "Plemići" će tako nakon najtežeg evropskog poraza u istoriji morati ponovo na teren, a utakmicu je najavio šef stručnog štaba tima sa Grbavice, Admir Adžem, koji je govorio o pripremama i očekivanjima od meča u Mostaru.

„Nakon utakmice na Grbavici i poraza od ekipe Veleža, imamo moralnu obavezu i obavezu prema navijačima i prema nama samima da odigramo jednu dobru utakmicu, da popravimo utisak od prošle sedmice i da pokušamo u Mostaru odigrati jednu kvalitetnu utakmicu sa protivnikom koji je lider na tabeli i koji sigurno u svojim redovima ima mnogo kvaliteta. Oni imaju svoje probleme, to jest imaju evropska takmičenja i sigurno da i oni imaju određenih problema, međutim mi se moramo fokusirati na nas, na rješavanje naših problema. U toku protekle sedmice pokušali smo ispraviti neke stvari koje nisu bile dobre“, započeo je trener Željezničara.

Adžem je posebno istakao važnost prethodnih susreta sa Zrinjskim i taktičku disciplinu koju tim treba da pokaže u Mostaru.

„Nadam se da smo uspjeli u tome. Neka vodilja za ovu utakmicu moraju biti dvije utakmice koje smo odigrali protiv ekipe Zrinjskog. Jedna je u pripremama, jedna je ovdje na Grbavici gdje smo odigrali zaista dvije kvalitetne utakmice i nadam se da ćemo i u ovoj utakmici ponoviti taj pristup i tu želju i tu taktičku disciplinu koju smo imali na tim utakmicama i donijeti neke bodove iz Mostara“, dodao je Adžem.

Trener Željezničara je dodao i da postoje manji problemi sa igračkim kadrom, ali da vjeruje da će tim biti spreman za izazov u Mostaru.

„Imamo nekih malih problemčića, imamo još dva dana pa ćemo vidjeti da li će svi biti spremni, ali ja se nadam da ćemo mi izabrati najboljih 11 igrača koji će moći iznijeti teret ove utakmice i odgovoriti zadacima kako bi odigrali uspješno ovaj meč“, zaključio je Adžem.

Meč Zrinjskog i Željezničara igra se u nedjelju od 15.15 časova.