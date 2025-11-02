Željezničar gubi korak sa vodećim: Velež udaljio "plave" od Zrinjskog i Borca

Željezničar je na "Grbavici" poražen od Veleža.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Velež iz Mostara slavi veliki trijumf na "Grbavici"!

Pokušao je Željezničar da drži korak sa vodećim dvojcem, Zrinjski i Borcem, ali već treći put u posljednjih pet mečeva nije uspio da slavi. Večeras pred domaćom publikom, u 13. kolu Premijer lige BiH, nije mogao ni do boda, jer su kompletan plijen odnijeli mostarski "rođeni".

ŽELJEZNIČAR - VELEŽ 1:2 (0:1)

/Boljević 90+4 - Hrkać 9 pen, Pidro 85/

Željezničar je golove primio na samom početku i kraju meča, ali nema sumnje da ih je onaj iz devetog minuta potpuno poremetio i učinio nastavak meča daleko težim.

Dan Lagumdžija igrao je rukom, a Irfan Peljto nakon VAR provjere dosudio penal za goste. Siguran sa "kreča" bio je kapiten Veleža Ante Hrkać, koji je maestralno samo "bocnuo" loptu i savladao nemoćnog Vedada Muftić.

Očekivala se reakcija domaćih, koji su pokušavali da dođu do izjednačenja, ali nisu imali snage da stignu rivala, koji je u finišu došao i do drugog gola. Strijelac za 0:2 bio je Selmir Pidro.

Sve što su sarajevski "plavi" uspjeli da urade do kraja susreta je počasni pogodak Aleksandra Boljevića duboko u sudijskoj nadoknadi vremena.



