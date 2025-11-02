logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Posušja o crvenom kartonu i porazu od Sarajeva: "Utakmica riješena u 6. minutu, razlozi su svima jasni"!

Trener Posušja o crvenom kartonu i porazu od Sarajeva: "Utakmica riješena u 6. minutu, razlozi su svima jasni"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Dario Bašić poslije utakmice osvrnuo se na detalj sa samog početka kada je dosuđen penal za Sarajevo, a isključen igrač Posušja Mate Lasić.

Dario Bašić poslije Posušje Sarajevo o suđenju Mirze Kazlagića Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Ekipa Sarajeva savladala je Posušje rezultatom 3:0, a sva tri gola bordo tim je postigao sa igračem više pošto je u uvodnim minutama susreta isključen Mate Lasić.

Defanzivac Posušja u duelu sa Kalom Butićem povukao je napadača Sarajeva, a sudija Mirza Kazlagić nakon pregledavanja VAR snimka odlučio je da pokaže na bijelu tačku, ali i da pokaže direktan crveni karton igraču Posušja.

Kazlagićeva odluka izazvala je burnu reakciju fudbalera i stručnog štaba domaćih, a trener Dario Bašić u izjavi poslije utakmice osvrnuo se na ovu situaciju.

"Mogu samo da se zahvalim svojim igračima koji su pokazali karakter uprkos svemu. Hvala našim navijačima koji su bili podrška do samog kraja i koji su nam podrška u svakom trenutku. Što se tiče same utakmice samo bih rekao – ko razumije fudbal, ko razumije igru, ta utakmica je bila riješena u 6. minutu, iz kojih razloga svima su bili jasni i vidljivi", rekao je Bašić.

Još dva puta intervenisano je iz VAR sobe na duelu Posušja i Sarajeva, jednom se provjeravao jedanaesterac za Sarajevo, koji na kraju nije dosuđen, a u posljednjim sekundama meča provjeravao se i crveni karton za rezervistu gostiju Aleksandra Đorđevića.

Fudbaler Sarajeva ušao je u verbalni okršaj sa dvojicom igrača Posušja, jedan od njih je pao od navodnog udarca i Kazlagić, koji je bio udaljen samo dva-tri metra, je odmah isključio Đorđevića. Ipak, poslije pregledanja video snimka poništio je svoju odluku.

Posušje je na svojoj stranici rezultat utakmice objavilo zanimljivim vizualom.

Tagovi

HŠK Posušje fudbal Premijer liga BiH Dario Bašić FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC