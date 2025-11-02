Trener Posušja o crvenom kartonu i porazu od Sarajeva: "Utakmica riješena u 6. minutu, razlozi su svima jasni"!

Dario Bašić poslije utakmice osvrnuo se na detalj sa samog početka kada je dosuđen penal za Sarajevo, a isključen igrač Posušja Mate Lasić.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Ekipa Sarajeva savladala je Posušje rezultatom 3:0, a sva tri gola bordo tim je postigao sa igračem više pošto je u uvodnim minutama susreta isključen Mate Lasić.

Defanzivac Posušja u duelu sa Kalom Butićem povukao je napadača Sarajeva, a sudija Mirza Kazlagić nakon pregledavanja VAR snimka odlučio je da pokaže na bijelu tačku, ali i da pokaže direktan crveni karton igraču Posušja.

Kazlagićeva odluka izazvala je burnu reakciju fudbalera i stručnog štaba domaćih, a trener Dario Bašić u izjavi poslije utakmice osvrnuo se na ovu situaciju.

"Mogu samo da se zahvalim svojim igračima koji su pokazali karakter uprkos svemu. Hvala našim navijačima koji su bili podrška do samog kraja i koji su nam podrška u svakom trenutku. Što se tiče same utakmice samo bih rekao – ko razumije fudbal, ko razumije igru, ta utakmica je bila riješena u 6. minutu, iz kojih razloga svima su bili jasni i vidljivi", rekao je Bašić.

Još dva puta intervenisano je iz VAR sobe na duelu Posušja i Sarajeva, jednom se provjeravao jedanaesterac za Sarajevo, koji na kraju nije dosuđen, a u posljednjim sekundama meča provjeravao se i crveni karton za rezervistu gostiju Aleksandra Đorđevića.

Fudbaler Sarajeva ušao je u verbalni okršaj sa dvojicom igrača Posušja, jedan od njih je pao od navodnog udarca i Kazlagić, koji je bio udaljen samo dva-tri metra, je odmah isključio Đorđevića. Ipak, poslije pregledanja video snimka poništio je svoju odluku.

Posušje je na svojoj stranici rezultat utakmice objavilo zanimljivim vizualom.