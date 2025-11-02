logo
0

UŽIVO: Sloga povela, Borac izjednačio iz penala!

Banjalučki Borac dočekuje Slogu iz Doboja u posljednjem meču 13. kola PLBIH. Utakmicu pratite uživo na MONDU!

PLBIH Borac Sloga uživo prenos livestream Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca i Sloge duelom na Gradskom stadionu u Banjaluci zatvoriće 13. kolo Premijer lige BIH.

Dobojlije u Banjaluku dolaze nakon tri vezana poraza, ali ni crveno-plavi nisu blistali u posljednje vrijeme, pošto su nakon poraza u derbiju protiv Zrinjskog eliminisani od trećeligaša Kruševa u Kupu BIH.

"Imperativ je osvajanje tri boda", poručio je pred ovaj duel trener Borca Vinko Marinović koji ne može da računa na Karolinu, Terzića i Čavića iz zdravstvenih razloga, te Saničanina, koji zbog tri žuta kartona nema pravo nastupa u ovoj utakmici.

U Slogi su svjesni da ih čeka težak zadatak, ali su poručili da u Banjaluci dolaze da odigraju najbolje što mogu i da će pokušati da dođu do povoljnog rezultata.

Prvi ovoseznoski duel Sloge i Doboja završen je minimalnom pobjedom Banjalučana koju je donio Damir Hrelja.

Tok utakmice iz minuta u minut pratite uživo na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:47

Kraj prvog poluvremena: Borac - Sloga 1:1

20:45

45' Umalo preokret!

Bila je to dobra akcija Borca po lijevoj strani, lopta je vraćena do Grahovca koji šutira po zemlji direktno u Erića

20:44

Žuti karton za Šešlaka

Sada je karton dobio Šešlak zbog starta s leđa

20:41

40' Erera!

Sebastijan Erera pokušao je iz slobodnog udarca sa 20-ak metara, lopta je otišla pored gola, ali bilo je to prilično blizu

20:37

CRVENI KARTON ZA SLOGU!

Predstavnik kluba Zlatko Maksimović dobio je crveni karton zbog prigovora.

20:37

Žuti za Hasanović

Hasanović je dobio žuti karton zbog prigovora nakon duela sa Savićem u kojem je fudbaler Sloge dobio udarac. Hasanoviću se sada ukazuje pomoć.

20:32

32' GOOOOL! BORAC - SLOGA 1:1

Juričić je siguran sa bijele tačke, izjednačio je na 1:1 u 32. minutu.

20:31

PENAL ZA BORAC!

Nakon intervencije iz VAR sobe dosuđen je penal jer je lopta u šesnaestercu pogodila u ruku Vargu

20:28

28' Kvesić izbacuje sa gol-linije

Nakon prvog kornera za Borac spasio je Kvesić na gol-liniji

20:22

21' GOOOL! BORAC - SLOGA 0:1!

Sloga vodi protiv Borca od 21. minuta. Šešlak je pobjegao čuvarima, a onda poslao odličnu loptu u šesnaesterac za Jovića koji pogađa za vođstvo gostiju!

20:13

12' Novi korner za Slogu

Šešlak je ubacio dobro u šesnaesterac za Dejanovića koji je izborio korner. poslije udarca iz ugla Jović je poslao loptu za Kunića, ali bilo je to malo previsoko i nije napadač Sloge mogao najbolje da zahvati loptu, pa ona odlazi pored gola

20:10

9' Juričić!

Pokušao je Juričić glavom poslije centaršuta sa lijeve strane, odlazi lopta pored gola

20:07

Najbolji protiv najgoreg napada

Borac je najbolja napadačka ekipa u Premijer ligi BIH sa 31 postignutim golom, dok je Sloga uz Rudar Prijedor najlošija u napadu, postigli su po sedam. 

20:05

5' Kontranapad Borca

Sjevnula je kontra Borca, okliznuo se defanzivac Sloge i lopta je došla do Juričića koji se ipak spetljao u šesnaestercu i Dejanović mu je uzeo loptu

20:04

3' Korner za Slogu

Prvi korner na utakmici izvela je Sloga. Izbila je odbrana Borca, nema opasnosti po gol Jurkasa.

20:01

Počeo je meč u Banjaluci!

20:01

100 utakmica Sebastijana Erere

Lijevom beku Borca sebastijanu Ereri pred početka utakmice uručen je dres sa brojem 100 povodom 100 odigranih utakmica u crveno-plavom dresu

19:59

Evo i sastava Sloge!

Erić, Hasanović, Predragović, Batar, Tatar, Kvesić, Kunić, Šešlak, Dejanović, Jović, Varga.

19:41

Evo sastava Borca

BORAC: Jurkas, Rogan, Berbić, Jakšić, Erera, Grahovac, Jojić, Savić, Hiroš, Hrelja, Juričić

18:35

Kako izgleda tabela?



Standings provided by Sofascore

18:34

Marinović: Imperativ je osvajanje tri boda!

"Radi se o ekipi koja je protiv Zrinjskog odigrala dosta dobro, a još je bolju utakmicu odigrala protiv Sarajeva, gdje su faktički u posljednjim sekundama primili gol. Imaju drugačiji stil igre u odnosu na taj prvi susret, ali bez obzira na sve, znamo šta nas čeka i s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, imperativ je osvajanje tri boda", rekao je pred meč sa Dobojlijama trener Borca Vinko Marinović.

Vinko Marinović pred utakmicu Borca i Sloge
Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

18:33

Maksimović: Da odigramo što bolje

"Idemo u Banjaluku da odigramo najbolje što možemo, da damo maksimum. Ako uspijemo da dođemo do dobrog rezultata bićemo zadovoljni, ali kao što sam rekao očekuje nas jako teška utakmica“, rekao je trener Sloge Marko Maksimović pred duel sa Borcem.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

18:29

Dobro došli!

Dobro došli na tekstualni prenos utakmice 13. kola Premijer lige BIH između Borca i Sloge!

