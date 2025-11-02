UŽIVO: Sloga povela, Borac izjednačio iz penala!

Banjalučki Borac dočekuje Slogu iz Doboja u posljednjem meču 13. kola PLBIH. Utakmicu pratite uživo na MONDU!

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca i Sloge duelom na Gradskom stadionu u Banjaluci zatvoriće 13. kolo Premijer lige BIH.

Dobojlije u Banjaluku dolaze nakon tri vezana poraza, ali ni crveno-plavi nisu blistali u posljednje vrijeme, pošto su nakon poraza u derbiju protiv Zrinjskog eliminisani od trećeligaša Kruševa u Kupu BIH.

"Imperativ je osvajanje tri boda", poručio je pred ovaj duel trener Borca Vinko Marinović koji ne može da računa na Karolinu, Terzića i Čavića iz zdravstvenih razloga, te Saničanina, koji zbog tri žuta kartona nema pravo nastupa u ovoj utakmici.

U Slogi su svjesni da ih čeka težak zadatak, ali su poručili da u Banjaluci dolaze da odigraju najbolje što mogu i da će pokušati da dođu do povoljnog rezultata.

Prvi ovoseznoski duel Sloge i Doboja završen je minimalnom pobjedom Banjalučana koju je donio Damir Hrelja.

Tok utakmice iz minuta u minut pratite uživo na kartici Razvoj događaja!