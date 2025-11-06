logo
DINAMO - ZRINJSKI UŽIVO: "Plemići" gostuju u Poljskoj 0

Fudbaleri Zrinjskog od 21 časa igraju protiv Dinama iz Kijeva u okviru trećeg kola Konferencijske lige.

hšk zrinjski konferencijska liga šanse za nokaut fazu Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog u četvrtak od 21 časa očekuje utakmica trećeg kola Konferencijske lige.

Protiv u poljskom Lublinu biće Dinamo iz Kijeva, a biće to peto gostovanje Mostaraca u 14 dana.

Uprkos gustom rasporedu, trener “plemića" Igor Štimac ne traži izgovore.

"Imamo uobičajene sitne probleme, ali svi se 'pale' na nas - zato su pobjede još slađe. Nekako izdržavamo", rekao je Štimac.

Štimac očekuje težak dvoboj s Dinamom, koji je nakon poraza od Šahtjora u prvenstvu Ukrajine pod pritiskom, ali i u sličnom ritmu. "Oni će vjerojatno rotirati, ali i mi smo spremni. Imamo svježih nogu i nastojaćemo uhvatiti koji bod".

Utakmica se igra u Poljskoj zbog rata u Ukrajini, ali Štimac to ne vidi kao prednost za svoj tim.

"To im je hendikep, ali navikli su se. Imaju navijače tamo, udomaćili su se. Mi smo fokusirani na sebe - naći ćemo balansiran sastav koji može parirati", naglasio je trener Zrinjskog.

Optimista je i desni bek mostarske ekipe Marko Vranjković, koji takođe očekuje tešku utakmicu. "Idemo rasterećeni. Osjeća se umor, ali bolje je igrati češće. Ovo su utakmice za 'gušt'".

Prenos utakmice pratite klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA.

Autor Haris Krhalić
20:45

Sve spremno za početak

20:21

Zrinjski u novim dresovima

Pogledajte dresove koje će fudbaleri Zrinjskog obući prvi put u novoj sezoni

20:10

Šanse Zrinjskog za nokaut fazu

Prema analizi specijalizovanog portala "Football Meets Data", mostarski klub ima sasvim solidne šanse da se nađe među ekipama koje će izboriti plasman u nokaut fazu Konferencijske lige. Prema trenutnim projekcijama, Zrinjski ima čak 59% šanse da prođe dalje.

20:01

Domaći tim

Dinamo Kijev: Neščeret, Timčuk, Tiare, Mikavko, Pikalonok, Mikailenko, Bujalski, Kabalev, Guerero, Ogundana

19:57

Sastav Zrinjskog!

ZRINJSKI: Ljubić, Mamić, Dujmović, Mašić, Vranjković, Filipović, Đurasek, Majić, Šakota, Pranjić, Damaščan.

19:54

Dobro došli

