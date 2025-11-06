Fudbaleri Zrinjskog od 21 časa igraju protiv Dinama iz Kijeva u okviru trećeg kola Konferencijske lige.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog u četvrtak od 21 časa očekuje utakmica trećeg kola Konferencijske lige.

Protiv u poljskom Lublinu biće Dinamo iz Kijeva, a biće to peto gostovanje Mostaraca u 14 dana.

Uprkos gustom rasporedu, trener “plemića" Igor Štimac ne traži izgovore.

"Imamo uobičajene sitne probleme, ali svi se 'pale' na nas - zato su pobjede još slađe. Nekako izdržavamo", rekao je Štimac.

Štimac očekuje težak dvoboj s Dinamom, koji je nakon poraza od Šahtjora u prvenstvu Ukrajine pod pritiskom, ali i u sličnom ritmu. "Oni će vjerojatno rotirati, ali i mi smo spremni. Imamo svježih nogu i nastojaćemo uhvatiti koji bod".

Utakmica se igra u Poljskoj zbog rata u Ukrajini, ali Štimac to ne vidi kao prednost za svoj tim.

"To im je hendikep, ali navikli su se. Imaju navijače tamo, udomaćili su se. Mi smo fokusirani na sebe - naći ćemo balansiran sastav koji može parirati", naglasio je trener Zrinjskog.

Optimista je i desni bek mostarske ekipe Marko Vranjković, koji takođe očekuje tešku utakmicu. "Idemo rasterećeni. Osjeća se umor, ali bolje je igrati češće. Ovo su utakmice za 'gušt'".

