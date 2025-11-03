Da li Zrinjski može u nokaut fazu Konferecijske lige?

Mostarski Zrinjski nakon dvije utakmice u Konferencijskoj ligi ima pobjedu i poraz, a prema portalu Football Meets Data, "plemići" imaju 59% šanse da izbore plasman u nokaut fazu takmičenja.
Mostarski Zrinjski, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, nakon prva dva kola Konferencijske lige ima polovičan učinak – jednu pobjedu i jedan poraz.
Na startu grupne faze, izabranici Igora Štimca su na stadionu Pod Bijelim brijegom deklasirali ekipu Linkolna sa 5:0, dok su u drugom kolu minimalno poraženi na gostovanju kod Majnca.
„Plemiće“ u nastavku takmičenja očekuju još četiri susreta. Već u četvrtak odmjeriće snage s Dinamom iz Kijeva, a duel će se igrati u poljskom Lublinu od 21 sat. Nakon toga slijedi domaći meč s Hakenom, potom gostovanje kod Rakova, te duel protiv Rapida na domaćem terenu.
Prema analizi specijalizovanog portala "Football Meets Data", mostarski klub ima sasvim solidne šanse da se nađe među ekipama koje će izboriti plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.
Teams with highest probability to participate in KO Playoff round (as of 2 Nov):— Football Meets Data (@fmeetsdata)November 2, 2025
78% AZ Alkmaar
77% AEK Athens
76% Legia Warsaw
76% Rijeka
74% Lech Poznań
72% FC Noah
70% Jagiellonia
70% Raków
66% Sparta Prague
65% Lausanne-Sport
65% Sigma…pic.twitter.com/8jbPzDlzpo
Prema trenutnim projekcijama, Zrinjski ima čak 59% šanse da prođe dalje, što uliva optimizam pred nastavak evropske avanture "plemića".