Da li Zrinjski može u nokaut fazu Konferecijske lige?

Da li Zrinjski može u nokaut fazu Konferecijske lige?

Autor Haris Krhalić
0

Mostarski Zrinjski nakon dvije utakmice u Konferencijskoj ligi ima pobjedu i poraz, a prema portalu Football Meets Data, "plemići" imaju 59% šanse da izbore plasman u nokaut fazu takmičenja.

hšk zrinjski konferencijska liga šanse za nokaut fazu Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, nakon prva dva kola Konferencijske lige ima polovičan učinak – jednu pobjedu i jedan poraz.
Na startu grupne faze, izabranici Igora Štimca su na stadionu Pod Bijelim brijegom deklasirali ekipu Linkolna sa 5:0, dok su u drugom kolu minimalno poraženi na gostovanju kod Majnca.

„Plemiće“ u nastavku takmičenja očekuju još četiri susreta. Već u četvrtak odmjeriće snage s Dinamom iz Kijeva, a duel će se igrati u poljskom Lublinu od 21 sat. Nakon toga slijedi domaći meč s Hakenom, potom gostovanje kod Rakova, te duel protiv Rapida na domaćem terenu.

Prema analizi specijalizovanog portala "Football Meets Data", mostarski klub ima sasvim solidne šanse da se nađe među ekipama koje će izboriti plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.

Prema trenutnim projekcijama, Zrinjski ima čak 59% šanse da prođe dalje, što uliva optimizam pred nastavak evropske avanture "plemića".

Tagovi

Konferencijska liga HŠK Zrinjski fudbal

