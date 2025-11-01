Trener Širokog Brijega ponosan uprkos porazu u hercegovačkom derbiju: Sa igračem manje smo išli na pobjedu

Dean Klafurić, šef struke Širokog Brijega nije bio previše razočaran zbog poraza u hercegovačkom derbiju od mostarskog Zrinjskog (1:2).

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Širokobriježani su poraženi na "Pecari" od Zrinjskog (1:2) prvi put poslije devet godina, ali su odigrali sjajnu utakmicu.

Najprije su poveli u 30. minutu golom Franje Posavca, potom je pet minuta kasnije direktan crveni karton dobio Kristijan Sesar, pa je domaćin ostao sa igračem manje. To su iskoristili "plemići" i pogocima Marija Ćužea u finišu prvog dijela, odnosno Tonija Majića u 76. minutu stigli do pobjede i prve pozicije na tabeli.

"Ponosan sam na našu ekipu. Mi smo dominirali do crvenog kartona. Nakon toga drugi scenario na terenu. Uprkos tome mi smo išli na pobjedu s igračem manje", rekao je Klafurić.

Njegov kolega Igor Štimac imao je večeras novi šou - najprije je isključen, potom je žestoko kritikovao suđenje, a onda se na kraju i posvađao s novinarom i napustio konferenciju za medije.

(MONDO)