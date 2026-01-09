logo
Zrinjski počeo pripreme: Prvi trening - grudvanje i pravljenje Snješka Bijelića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Fudbaleri Zrinjskog započeli su pripreme za proljećni dio sezone u Premijer ligi Bosne I Hercegovine.

HŠK Zrinjski počeo pripreme za proljeće 2026 Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

“Plemići” su startovali u neobičnoj atmosferi - pod snijegom u Mostaru, pa su umjesto klasičnog uvodnog treninga, igrači na prvom okupljanju počeli s grudvanjem i izradom Snješka Bijelića, što je izazvalo osmijehe i dodatno podiglo raspoloženje ekipe nakon kratke pauze.

“Evo, kao što vidimo danas, u uvodnom treningu biće grudanje i izrada Snješka. Vidjećemo najkreativniju ekipu, naravno uz malo šale”, rekao je trener Igor Štimac, istakavši da ovakav početak ima i psihološki značaj pred zahtjevnu polusezonu.

Nakon zimskih radosti, ekipu već od popodnevnih sati čeka ozbiljan rad. Planirana su testiranja izdržljivosti kako bi se precizno podesio intenzitet trenažnog procesa, a kompletan ciklus priprema biće nastavljen tronedjeljnim boravkom u Međugorju.

Zrinjski u nastavku sezone očekuje borba na četiri fronta - prvenstvo, Kup BiH, Superkup i Konferencijska liga, a ciljevi su, kako je naglašeno, najviši mogući.

“Momci imaju želju za treningom i radom, a na to su sigurno uticali i dobri rezultati iz prvog dijela sezone. Radujemo se novom ciklusu i budućim ostvarenjima”, poručio je šef struke.

Govoreći o igračkom kadru, potvrđeno je da će biti određenih promjena, ali uz jasno povjerenje u postojeću ekipu.

“Vjerujem da iz aktuelnog kadra možemo izvući još najmanje 20 posto kvaliteta igre. Pridružili su nam se i mladi igrači koji su zalog za budućnost, kao i nekoliko pojačanja koja stižu u narednim danima”, dodao je trener Zrinjskog.

Zdravstveni bilten je znatno povoljniji u odnosu na završnicu polusezone. Povrede ključnih igrača su u velikoj mjeri sanirane, a gotovo kompletan tim biće na raspolaganju od samog starta priprema.

Pred Zrinjskim je izuzetno zahtjevan period – evropsko proljeće i potjera za liderom Premijer lige BiH Borcem iz Banjaluke, koji “plemićima” bježi tri boda.

(MONDO)

Tagovi

HŠK Zrinjski pripreme

