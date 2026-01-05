Igor Štimac opet se bavi politikom u BiH: Bošnjaci i Srbi moraju priznati prava Hrvata (VIDEO)

Trener Zrinjskog Igor Štimac govorio je na splitskoj televiziji "Jadran" o brojnim temama, a između ostalog i o političkim stavovima, koje se tiču Bosne i Hercegovine.

Igor Štimac od dolaska u Zrinjski ne prestaje sa svojim često i više nego kontroverznim stavovima koji nemaju veze sa fudbalom, a sada kaže da on svoje stavove ne upakuje i govori ono što misli.

"Ne pakujem svoje stavove jer govorim ono što jesam. To se nekome sviđa, nekome ne, ali od toga ne odustajem", rekao je Štimac za splitsku TV, a prenijelo "Oslobođenje".

Potom je kritikovao Bošnjake koji su po njegovom mišljenju zaboravili šta su tokom prethodnog rata Hrvati učinili za njih.

"Meni je prvenstveno jako teško shvatiti da je, u ovom primjeru, bošnjački narod jako brzo zaboravio što je hrvatski narod napravio za njih. Bez obzira na sve to što smo od 1991. do 1996. ovdje udomili 800.000 Bošnjaka, prihvatili ih, dali im dom, toplinu i srce. U isto to vrijeme pomogli smo im da se kao vojska organiziraju, da se naoružaju. Nakon toga smo u najvećoj mjeri doprinijeli 'oslobađanju svih okupiranih teritorija' Bosne i Hercegovine, jer, kako i sami priznaje dobar dio zapovjednika bošnjačke armije, da nije bilo hrvatske vojske i HVO-a, Bošnjaci bi nestali s tih područja. Čini se da su vrlo brzo zaboravili što se i kako događalo, da se danas pozivaju samo na nekoliko incidenata koji su se, nažalost, događali na svim stranama, dok hrvatski narod u BiH danas živi pod progonom tužilaštva koje je u velikoj mjeri bošnjačko. Progoni se bivše pripadnike jedinica i komandante po komandnoj liniji, a mnogi ni dvije decenije nakon završetka rata nemaju mira. Teško je to gledati, teško je to hrvatskom narodu tamo trpiti. Bošnjaci i Srbi moraju shvatiti da prava hrvatskog naroda moraju biti priznata, da mora prestati maltretiranje kroz izbor hrvatskog predstavnika od strane bošnjačkog naroda i da se tek tada može stvoriti podloga za budući suživot. Iskreno se nadam da će doći do tih promjena, makar u početku kroz sport, a onda dalje, kako bude išlo. Barem da kroz fudbal krenemo i pokažemo ono što treba".

Štimac je rekao i da neće odustati od svojih stavova.

"Šta god radili, ne mogu me spriječiti da budem ono što jesam", zaključio je trener "plemića".

