Štimac uoči ključnog evropskog duela: "Ponovo ćemo morati nadmašiti sebe same"

Trener Zrinjskog Igor Štimac najavio je utakmicu posljednjeg kola Konferencijske lige u kojoj će njegov tim snage odmjeriti sa bečkim Rapidom.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog će u četvrtak na stadionu Pod Bijelim brijegom dočekati bečki Rapid u odlučujućem meč za plasman u narednu fazu Konferencijske lige.

„Plemići“ pred posljednje kolo imaju šest bodova što im je dovoljno za 26. mjesto na tabeli dok je Rapid na dnu tabele bez bodova.

Trener Mostaraca Igor Štimac najavio je ovaj meč.

„Zahtjevna utakmica u zahtjevno vrijeme, jer uvijek je lakše kad ovakvu utakmicu dočekaš s nekoliko pobjeda, a nama su se dogodili porazi i pored više nego solidne igre, ali ne možemo plakati“, poručio je Štimac i dodao:

„Radi se o šest, sedam puta skupljoj ekipi koja je nedavno promijenila trenera. Ekipi koja sada igra bolje, tako da nas čeka težak zadatak. Ponovo ćemo morati nadmašiti sebe same da preskočimo ovu prepreku.“

Izvor: FK Sarajevo

Ne bilježi Igor Štimac u posljednje vrijeme bajne rezultate na klupi Zrinjskog te su tako u posljednjih pet utakmica upisali samo jednu pobjedu (protiv Rudara). Odigrali su neriješeno u gradskom derbiju protiv Veleža te upisali tri poraza - od Posušja, Rakova i Sarajeva.

„Sve što nas je zadesilo u zadnje vrijeme, okrenulo nas je nama samima i sada želimo da nakon naporna četiri mjeseca izvučemo maksimum iz onog što nam je ostalo. Rapid je imao problema s povredama, ali kada vidite da njihove alternative vrijede nekoliko miliona evra, to i nisu problemi kao naši“, dodao je Štimac.

O pomenutim rezultatima u posljednjim utakmica je rekao:

„Rezultati su možda poljuljali vanjsko okruženje, izazvali sumnju kod dijela navijača, ali nas nisu. Atmosfera u svlačionici je izvrsna, ako neko misli da to nije dovoljno, to je njegov problem - rekao je trener Zrinjskog.“

UEFA je za ovaj meč delegirala sudije sa Malte i Italije, a glavni arbitar će biti Ismael Barbara (Malta). Pomagaće mu zemljaci Luka Porteli i Dankan Sultana. Četvrti sudija na ovoj utakmici će biti Filip Faruđa, dok ću VAR sobi biti Italijani Mihael Fabri i Danijel Paterna.

Izabranike Igora Štimca trijumf u Mostaru vodi u narednu fazu ovog takmičenja, dok bi u slučaju remija zavisili od ishoda ostalih utakmica.