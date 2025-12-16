logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato ko sudi ključnu utakmicu Zrinjskog u Evropi

Poznato ko sudi ključnu utakmicu Zrinjskog u Evropi

Autor Haris Krhalić
0

Zrinjski igra odlučujuću utakmicu u Konferencijskoj ligi, a poznate su sudije za ovaj meč.

hšk zrinjski konferencijska liga šanse za nokaut fazu Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog će u četvrtak na stadionu Pod Bijelim brijegom dočekati bečki Rapid u odlučujućem meč za plasman u narednu fazu Konferencijske lige.

„Plemići“ pred posljednje kolo imaju šest bodova što im je dovoljno za 26. mjesto na tabeli dok je Rapid na dnu tabele bez bodova.

Izabranike Igora Štimca trijumf u Mostaru vodi u narednu fazu ovog takmičenja, dok bi u slučaju remija zavisili od ishoda ostalih utakmica.

UEFA je za ovaj meč delegirala sudije sa Malte i Italije, a glavni arbitar će biti Ismael Barbara (Malta). Pomagaća mu zemljaci Luka Porteli i Dankan Sultana. Četvrti sudija na ovoj utakmici će biti Filip Faruđa, dok ću VAR sobi biti Italijani Mihael Fabri i Danijel Paterna.

Zrinjski u lošoj formi, a Rapid u još goroj

Ne bilježi Igor Štimac u posljednje vrijeme bajne rezultate na klupi Zrinjskog te su tako u posljednjih pet utakmica upisali samo jednu pobjedu (protiv Rudara). Odigrali su neriješeno u gradskom derbiju protiv Veleža te upisali tri poraza - od Posušja, Rakova i Sarajeva.

S druge strane, biće ovo sezona za zaborav bečkog Rapida. Pored toga što su posljednji u Konferencijskoj ligi sa samo dva postignuta gola u pet utakmica, ne ide im ni u domaćem prvenstvu. 

U Austriju su tek sedmi od 12 ekipa, a slast pobjede nisu osjetili u posljednjih osam utakmica. Zadnju pobjedu su upisali početkom novembra kada su savladali Šturm.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Konferencijska liga HŠK Zrinjski Rapid Beč

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC