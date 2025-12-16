Poznato ko sudi ključnu utakmicu Zrinjskog u Evropi

Zrinjski igra odlučujuću utakmicu u Konferencijskoj ligi, a poznate su sudije za ovaj meč.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog će u četvrtak na stadionu Pod Bijelim brijegom dočekati bečki Rapid u odlučujućem meč za plasman u narednu fazu Konferencijske lige.

„Plemići“ pred posljednje kolo imaju šest bodova što im je dovoljno za 26. mjesto na tabeli dok je Rapid na dnu tabele bez bodova.

Izabranike Igora Štimca trijumf u Mostaru vodi u narednu fazu ovog takmičenja, dok bi u slučaju remija zavisili od ishoda ostalih utakmica.

UEFA je za ovaj meč delegirala sudije sa Malte i Italije, a glavni arbitar će biti Ismael Barbara (Malta). Pomagaća mu zemljaci Luka Porteli i Dankan Sultana. Četvrti sudija na ovoj utakmici će biti Filip Faruđa, dok ću VAR sobi biti Italijani Mihael Fabri i Danijel Paterna.

Zrinjski u lošoj formi, a Rapid u još goroj

Ne bilježi Igor Štimac u posljednje vrijeme bajne rezultate na klupi Zrinjskog te su tako u posljednjih pet utakmica upisali samo jednu pobjedu (protiv Rudara). Odigrali su neriješeno u gradskom derbiju protiv Veleža te upisali tri poraza - od Posušja, Rakova i Sarajeva.

S druge strane, biće ovo sezona za zaborav bečkog Rapida. Pored toga što su posljednji u Konferencijskoj ligi sa samo dva postignuta gola u pet utakmica, ne ide im ni u domaćem prvenstvu.

U Austriju su tek sedmi od 12 ekipa, a slast pobjede nisu osjetili u posljednjih osam utakmica. Zadnju pobjedu su upisali početkom novembra kada su savladali Šturm.