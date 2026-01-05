logo
Partizan doveo reprezentativca Srbije: Dolazi u klub poslije Evropskog prvenstva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Aljoša Damjanović potpisao je za Partizan i pridružiće se novom timu po završetku Evropskog prvenstva gdje će igrati za Srbiju

rukomet pokrivalica Izvor: Shutterstock

Aljoša Damjanović (20) novi je rukometaš Partizana. Crno-bijeli su se oglasili i potvrdili da su doveli veliko pojačanje. Uz to je otkriveno i da će se novom timu pridružiti po završetku Evropskog prvenstva gdje će igrati za Srbiju.

"Aljoša Damjanović potpisao je višegodišnji ugovor sa Partizanom. Reprezentativac Srbije i doskorašnji rukometaš Metaloplastike pojačaće klub na poziciji srednjeg beka. Damjanović će se priključiti ekipi po povratku sa Evropskog prvenstva. Aljoša, dobro nam došao", stoji u objavi Partizana.

Zahvaljujući odličnim igrama u Metaloplastici uspio je da se izbori za mjesto u timu kod selektora Raula Gonzalesa. Može da pokriva sve tri bekovske pozicije i biće jedan od najmlađih u nacionalnom timu.

Što se Partizana tiče, ispao je iz Lige Evrope, tako da će u nastavku sezone igrati u Arkus ligi, Kupu, Superkupu i Svesrpskom kupu.

