Nemanja Ratković napustio Partizan: Usred sezone otišao iz kluba na poziv kultnog reprezentativca Srbije

Nemanja Ratković ove sezone nije dobio minute u Partizanu, pa se zaputio u Mađarsku gdje će probati da se nametne Alemu Toskiću.

Izvor: MN PRESS

Nemanja Ratković je napustio Partizan. Iskusni pivotmen odlučio je da u toku sezone, u kojoj je izgubio minutažu, ode iz redova šampiona Srbije i karijeru će nastaviti u Mađarskoj. Prešao je u ekipu Čurga koju se klupe vodi proslavljeni srpski pivot Alem Toskić.

Ratkovića pamtimo iz dresa Vojvodine sa kojom je takođe osvajao šampionske titule, a u Partizan je došao iz Baja Marea u Rumuniji. Bio je veliko pojačanje, ali se ove sezone Đorđe Ćirković okrenuo drugim rješenjima.

Uz prvog pivota Ivana Mićića nametnuli su se iskusni Velimir Jevtić, kao i mladi Petar Ivanić koji je došao na početku ove sezone iz Obilića i uspio je na nekim mečevima Arkus lige čak da bude i MVP.

Alem Toskić u Čurgu već ima Vojislava Brajovića na desnom beku, a tu su osim domaćih igrača Domagoj Alilović, Rok Zaponšek, Mirko Herceg, Urban Pip i Vladimir Vranješ. Ranije su u Čurgu dominirali Marko Vassić, Mladen Krsmančić i Aleksa Tufegdžić, a i sam Toskić je tu igrao dvije sezone.