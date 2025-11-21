logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nemanja Ratković napustio Partizan: Usred sezone otišao iz kluba na poziv kultnog reprezentativca Srbije

Nemanja Ratković napustio Partizan: Usred sezone otišao iz kluba na poziv kultnog reprezentativca Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nemanja Ratković ove sezone nije dobio minute u Partizanu, pa se zaputio u Mađarsku gdje će probati da se nametne Alemu Toskiću.

Nemanja Ratković napustio Partizan Izvor: MN PRESS

Nemanja Ratković je napustio Partizan. Iskusni pivotmen odlučio je da u toku sezone, u kojoj je izgubio minutažu, ode iz redova šampiona Srbije i karijeru će nastaviti u Mađarskoj. Prešao je u ekipu Čurga koju se klupe vodi proslavljeni srpski pivot Alem Toskić. 

Ratkovića pamtimo iz dresa Vojvodine sa kojom je takođe osvajao šampionske titule, a u Partizan je došao iz Baja Marea u Rumuniji. Bio je veliko pojačanje, ali se ove sezone Đorđe Ćirković okrenuo drugim rješenjima.

Uz prvog pivota Ivana Mićića nametnuli su se iskusni Velimir Jevtić, kao i mladi Petar Ivanić koji je došao na početku ove sezone iz Obilića i uspio je na nekim mečevima Arkus lige čak da bude i MVP. 

Alem Toskić u Čurgu već ima Vojislava Brajovića na desnom beku, a tu su osim domaćih igrača Domagoj Alilović, Rok Zaponšek, Mirko Herceg, Urban Pip i Vladimir Vranješ. Ranije su u Čurgu dominirali Marko Vassić, Mladen Krsmančić i Aleksa Tufegdžić, a i sam Toskić je tu igrao dvije sezone.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Partizan Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC