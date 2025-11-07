Partizan dominantan u derbiju: Ubjedljivom pobjedom srušio crveno-bijele sa vrha tabele

Rukometaši Partizana savladali su Vojvodinu u derbiju kola Arkus lige i preuzeli su prvo mjesto na tabeli.

Rukometaši Partizana dobili su Vojvodinu u derbi meču Arkus lige i tako došli na prvo mjesto na tabeli. Bilo je 35:30 na kraju, a već poslije 19:10 na poluvremenu bilo je jasno ko je pobjednik.

Crno-bijeli su u duelu sa mnogo isključenja vodili tokom cijelog toka meča i nijednom nisu dozvolili da se tim Vladana Matića približi i u hali "Prof. dr Branislav Pokrajac" pokuša da dođe do iznenađenja.

Na pet minuta do kraja Vojvodina je stigla na 32:26, ali je šef struke crno-bijelih Đorđe Ćirković pozvao minut odmora i uspio da privede ovaj meč kraju na pravi način. Ipak, prednost je mogla da bude i veća, da Vojvodina nije došla do bolje igre u finišu.

Lista strijelaca

Najefikasniji u redovima Partizana sa osam golova bio je Nikola Crnoglavac, dok je Rus Sergej Ivanov dao šest golova. Kapiten Mladen Šotić je postigao pet pogodaka. Na golu je sa 14 odbrana blistao igrač utakmice Andrej Trnavac. Sa druge strane Juga Enomoto je dao sedam, a Stefa Dodić šest golova.

Pogled na tabelu







Partizan je poslije ovog kola na vrhu tabele sa 16 bodova koliko ima i Vojvodina. Trećeplasirani Dinamo iz Pančeva ima 14 bodova, ali i odigran meč manje. Pred ovu utakmicu vidjeli smo i smjenu na klupi Crvene zvezde, pošto je Žikica Milosavljević otišao sa mjesta trenera poslije poraza od Proletera u derbiju začelja.