Rukometaši Partizana putuju u Hrvatsku da naprave čudo

Rukometaši Partizana startuju u Ligi Evrope duelom sa Nekseom u Našicama, a trener Đorđe Ćirković ističe da njegov tim koji piše istoriju ipak ne sme da poleti.

Izvor: MN PRESS

Rukometni klub Partizan održao je konferenciju za medije povodom početka grupne faze Lige Evrope i utakmice koju crno-bijeli igraju sa Nekseom u Našicama, a koja je zakazana za utorak 14. oktobar (20:45). Crno-bijeli klub je u dosadašnjoj istoriji igrao Ligu šampiona i Evrokup, pa će ovo biti premijera u drugom po jačini evropskom takmičenju.

Trener Đorđe Ćirković podijelio je svoja očekivanja pred prvi meč grupne faze i viđenje cjelokupne grupe, u kojoj su pored Partizana još Kadeten, Nekse i Ademar Leon.

"Kada smo započeli ovaj ciklus prije dvije godine ovaj momenat je izgledao kao teško dostižan. Sada smo tu, u srednjoj visokoj klasi evropskog rukometa. Sve ovo govorim, a i juče sam rekao igračima, zbog toga što, iako postoji takmičarski imperativ u ovako velikom klubu, ipak treba malo i da uživaju u ovom trenutku. Zaslužili su i osvajanje titule, izborili plasman u grupnu fazu kroz specijalne kvalifikacije i treba da uživaju igrajući takmičenje koje je jako dobro organizovano i kvalitetno.

Kada je naša grupa u pitanju, uvijek može da se razmišlja u više pravaca. Ako pogledate budžete, jača su četiri od dva miliona. U tom smislu prvi je Kadeten, pa slijede Nekse, Ademar Leon i posljednji smo mi. Naravno, ne igraju budžeti, ali taj ekonomski momenat je najvažniji razvojni resurs u modernom sportu. Švajcarci imaju igrače iz osam-devet zemalja i svaku utakmicu u prvenstvu ubjedljivo dobijaju. Mislim da su oni možda blagi favoriti. Onda ide Nekse, imaju deceniju iskustva igranja u tom takmičenju i to može da bude presudno. Kod nas je samo nekoliko igrača iskusilo Ligu Evrope. Španska ekipa je vrlo čudna, mogu bez problema da igraju do 40 golova, a umjeli su i da podbace. Isto dinamična ekipa koja igra moderan rukomet. Kada to ostavimo po strani, mislim da je u svakom kolu svaki rezultat moguć i nema apsolutnog favorita.

Ja gledam grupnu fazu kao mini ligu od šest utakmica i ne možete da znate koji je rezultat dovoljan u Našicama da prođete. Juče smo dobili informaciju da će biti puna hala. Uvijek kada je tako moj tim dobro reaguje. Roster jeste skraćen, bićemo bez Šijana i Zečevića do januara, pod znakom pitanja je Ilie, tako da problem imamo na poziciji lijevog beka i tu ćemo morati da tražimo alternativna rješenja, ali je ključ u stavu, energiji i hrabrosti. Bio bih presrećan da moj tim tako pristupi. Ovih pet kola u domaćoj ligi nije mjerilo, igrači imaju dodatni motiv i vidim prema izjavama da postoji iščekivanje kod obje ekipe, da i naši i njihovi igrači jedva čekaju da izađu na teren. Pošto je njihova liga podijeljena, posljednjih pet utakmica su lagano dobili. Dupliraju protivnika, igraju neki tranzicioni rukomet i dosta toga provjeravaju. Nije ih lako uhvatiti u skautingu, zato što nijedna utakmica ne liči na drugu, tako da se vjerovatno nešto čuva. Vidjećemo šta nas čeka, možemo samo da naziremo neke stvari, što znači da fokus treba da bude na našoj igri. Znamo šta je preduslov za dobar rezultat i zato je najvažnije da mi ispoštujemo međusobni dogovor", ispričao je na konferenciji za medije Đorđe Ćirković.

Kapiten ne zaboravlja AEK

Da put do današnjeg trenutka nije bio nimalo lak potvrđuje i kapiten Mladen Šotić, koji se potom osvrnuo na ljetošnji prijateljski meč sa Nekseom.

"Nekako smo iz sezone u sezonu, posebno sa dolaskom trenera Ćirkovića, pomjerali svoje granice u Evropi. Šteta je što nam se poslije dvomeča sa AEK-om nisu otvorila neka veća vrata, da pokušamo da stignemo do same završnice, što smo i zaslužili po mom mišljenju. Poslije osvojene titule morali smo zaobilaznim putem do grupne faze Lige Evrope, ali znamo da nam je ovde mjesto u ovom trenutku i želimo da se pokažemo u najboljem mogućem svjetlu. Imali smo priliku letos da se sretnemo sa Nekseom na turniru u Ohridu. U toj utakmici je bio nešto sporiji tempo, dosta čvrsta odbrana, i završena je malim brojem golova (26:24 u korist crno-bijelih). To nije nešto što su oni ove sezone iskusili u domaćoj ligi. Taktiku smo pripremili, ali najvažnije je šta ćemo u utorak pokazati na terenu.

Desni bek Nikola Crnoglavac smatra da u grupi nema izrazitog favorita.

"Zaista je cijela ekipa prošlu sezonu odigrala na izuzetno visokom nivou i zajedno smo zaslužili ovaj nastup u Ligi Evrope. Očekuje nas jedna teška utakmica u Našicama i mislim da možemo kvalitetno da odigramo pred punim tribinama. Kao što je trener rekao, dobro igramo pod pritiskom, što se vidjelo i prošle sezone. Osim u Atini, ostale utakmice na strani smo odigrali izuzetno. Ništa se neće riješiti u ovom duelu sa Nekseom, poslije toga imamo još pet utakmica. Grupa je kvalitetna, moje viđenje je da nema apsolutnog favorita, rekao bih da smo ujednačeni i trudićemo se da napravimo dobar rezultat i prođemo u drugi krug takmičenja."

(MONDO, Nikola Lalović)

