Teška povreda najvećeg pojačanja Partizana: Došao da donese titulu, u vječitom derbiju samo pao

Simo Šijan se po svemu sudeći teško povrijedio i pitanje je kada će Partizan ponovo moći da računa na njega.

Izvor: MN PRESS

Partizan je savladao Crvenu zvezdu u prvom ovogodišnjem "vječitom derbiju" 33:26 (20:14), a poslije meča šef struke crno-bijelih Đorđe Ćirković bio je zadovoljan rezultatom. Ipak, poslije poraza od Dinama iz Pančeva i pred start Lige Evrope nije igra crno-bijelih na nivou koji se očekuje.

Mladi Andrej Petrić izbušio je odbranu Ćirkovićevog tima sa 11 golova i Crvena zvezda koja će se boriti da izbjegne borbu za opstanak ove sezone nije lako pala u "Šumicama". Dodatni problem je izgleda teška povreda Sime Šijana.

"Čestitao bih Zvezdi na fer i korektnoj utakmici. Sa naše strane i ne baš kvalitetan meč. Tokom cijelog prvog poluvremena imali smo problem sa odbranom, a tokom drugog sa napadom. Poslije ove utakmice dobili smo još glavobolja zbog povreda. Što se tiče Šijana, djeluje da je teža povreda u pitanju i da neće moći da nastupa u Evropi. Mislili smo stvarno da će se stvari po pitanju povreda bar malo srediti, ali izgleda da će biti drugačije. Danas je trebalo da Stanković i Anđelković podijele minutažu, ali do toga nažalost nije došlo. Samo se nadam da ćemo što prije riješiti te probleme", rekao je poslije meča Đorđe Ćirković.

Kapiten kaže da mora bolje

Sjajno je počeo utakmicu Mladen Šotić, ali i on je dobio udarac tokom meča i kasnije se nije vraćao na teren. Dao je pet golova i proglašen je za najboljeg pojedinca na meču.

"Poslie pobjede utisci su uvijek zadovoljavajući. U nekim segmentima igre moramo bolje, ali to je pitanje vremena, kao i svega što predstoji. Svakako motiv više za ekipu. Prvo poluvrijeme je bilo dinamičnije, sa dosta golova, a u drugom je opao nivo igre. Uz par pehova sa povredama došli smo do pobjede i nadam se da će nas takve situacije u budućnosti zaobići". zaključio je Šotić.

Nakon četiri odigrana kola Partizan će sigurno morati da digne formu. Kako u domaćem prvenstvu, gdje su za sada iza Vojvodine i Dinama koji su bez poraza, tako i u Evropi gdje startuje Liga Evrope. Što se tiče Crvene zvezde predstoji crveno-bijelima meč sa Kikindom u narednom kolu u kome će morati da daju sve od sebe. Ukoliko tu izgube, čeka ih "fenjer".