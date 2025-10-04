Partizan ubjedljivo pobijedio Zvezdu u derbiju: Šampion pokazao snagu, crveno-bijeli Andreja Petrića

Partizan savladao "vječitog" rivala u prvom derbiju u sezoni.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu 33:26 (20:14) u "vječitom derbiju", gostujući joj u dvorani Šumice u Beogradu. Šampioni Srbije rutinski su savladali vječitog rivala na 80. rođendan svog sportskog društva i ostvarili treći trijumf ove sezone u četiri kola. Sa druge strane, Zvezda je doživjela treći poraz u uvodna četiri kola.

Tim Đorđa Ćirkovića kontrolisao je meč protiv ekipe Žikice Milosavljevića i opravdao ulogu favorita nakon kiksa protiv Dinama iz Pančeva, trenutno perfektnog (4-0) uz Vojvodinu. Pivotmen Petar Ivanić, desni bek Nikola Crnoglavac i lijevo krilo Mladen Šotić dali su po pet golova za crno-bijele, dok je najbolji strijelac meča bio Zvezdin 20-godišnjak Andrej Petrić, strijelac 11 golova. On je srednji bek i mlađi sin legendarnog Vladimira "Belog" Petrića.

Partizan je počeo očekivano čvrsto i poveo 5:1 u 5. minutu, a sa dva pogotka sa sedam metara Zvezdu je na 5:5 vratio Andrej Petrić. Držala se domaća ekipa u egalu prvih 10 minuta, a golmani crveno-bijelog tima su briljirali među stativama. Ipak, kada je Partizanov golman Nikola Zorić "skinuo" dva zicera sa crte, gost je podigao nivo igre i otišao na odmor sa prednošću 20:14.

Crno-bijeli su na startu drugog dijela ostali sa dva igrača manje, ali ni to nije pomoglo Zvezdi da se probliži. Samo je sjajni Petrić pogađao, dok su crno-bijeli rutinski upisali novu pobjedu. Nakon ovog meča Partizan je i dalje treći na tabeli iza ekipa Dinama iz Pančeva i Vojvodine, dok je Zvezda sa jednom pobjedom u četiri kola na dnu tabele, bolja samo od Kikinde i Proletera.