"Mi više nemamo prava na kiks": Vječiti derbi se igra na rođendan Partizana, zna se ko je favorit

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Partizan i Crvena zvezde odigraće novi rukometni derbi u koji crno-bijeli ulaze kao favoriti. Doduše trener Đorđe Ćirković to ne gleda tako.

Rukomet vječiti derbi Crvena zvezda Partizan najava Izvor: MN PRESS

Vječiti derbi na rođendan Partizana. Okršaj dva najveća srpska kluba zakazan je za 4. oktobar i to baš na rođendan JSD Partizan, Crvena zvezda prepušta ulogu favorita najvećem rivalu, ali se trener Đorđe Ćirković sa tim ne slaže. Oprezno ulazi u duel sa velikim rivalom.

Za razliku od nekih drugih sportova u rukometu derbi nije odlučivao o trofejima, ali se zna šta ta utakmica znači u Srbiji. Čak i u momentu kada su crno-bijeli u mnogo boljoj formi i imaju ulogu favorita u meču koji se igra 4. oktobra u 20 časova.

"Mislim da sa tim razmišljanjem treba da uđemo u meč. Zvezda je do sada pokazala dva lica – odigrala je sjajan meč kod kuće i dva slabija na strani, što upućuje na dodatni oprez. Mi poslije rezultata iz drugog kola više nemamo pravo na kiks. Zdravstveni bilten je znatno bolji nego prethodnih sedmica i očekujem da Sergej Ivanov debituje u domaćem prvenstvu. Vraća se i Strahinja Stanković, Gabriel Ilie trenira u smanjenom intenzitetu, ali će takođe biti spreman za sedam do deset dana. U mnogo boljem raspoloženju dočekujemo derbi, s tim što za nas može da bude zamka to što se bliži Liga Evrope. Moramo glavama da budemo tu, da idemo korak po korak i prvo završimo posao u ove dvije domaće utakmice. Sa druge strane, Zvezdin mladi tim će biti dodatno motivisan, oni nemaju šta da izgube. Protiv Kragujevca su odigrali odlično i to je energija kojoj moramo da se suprotstavimo", poručio je Ćirković.

"Znam da se radi o velikom rivalstvu"

Izvor: MN PRESS

Liviu Kaba, rumunski lijevi bek, po prvi put će igrati u "vječitom derbiju". Spreman je da debituje i ističe da dobro zna koliko je ovaj meč važan u srpskom rukometu.

"Znam da se radi o velikom rivalstvu. Želimo da pobijedimo za svoje navijače i uradićemo sve što je potrebno na terenu da to i ostvarimo. U Partizanu se osjećam kao dio velike porodice – saigrači, stručni štab, navijači… Svi mi pomažu da se naviknem i zaista osećam kao da je ovo moj drugi dom. Učim srpski jezik korak po korak, ali mislim da ću u narednim mjesecima podići znanje na viši nivo", poručio je Kaba.

Tagovi

RK Partizan RK Crvena zvezda Rukomet

