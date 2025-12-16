logo
Nekada čudo od djeteta, sada legenda za sva vremena: Nova oprema Juventusa u čast Alesandra del Pjera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Legendarna "desetka" Juventusa do sada i na odjeći "stare dame".

Alesandro del Pjero Izvor: Twitter/Juventus FC

Juventus je predstavio novu liniju odjeće u čast legendarnog Alesandra del Pjera, u kojoj učestvuje i aktuelna "desetka" kluba Kenan Jildiz, i to kroz kampanju inspirisanu renesansnom umjetnošću.

U zanimljivom videu koji je objavila "stara dama", legendarna "desetka" dolazi u galeriju sa umjetničkim djelima, tamo zatiče mladog Turčina, sjeda kraj njega i pita ga šta mladić misli o slikama.

"Nije loše", odgovara Jildiz, koji je toliko obožavao Italijana da je kopirao njegovu proslavu gola s isplaženim jezikom.

Taj gest je ponovljen i na nekim dizajnima majica u okviru ADP kolekcije, koju su danas lansirali Juventus i Adidas. Centralni dio kolekcije je dres za zagrijavanje pred utakmicu, koji sadrži simbole renesansne umjetnosti oko njegove prepoznatljive proslave. U ponudi su i komadi odeće i modni dodaci sa Del Pjerovim potpisom i ličnim logotipom.

Del Pjero je proveo 19 godina u klubu, tokom kojih je postigao ukupno 290 golova u 705 nastupa između 1993. i 2012. godine.

