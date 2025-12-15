Luka Juričić na korak od rekorda karijere! Vodi Borac ka tituli, a već je bolji od Karalića, Zakarića, Maksimovića...

Napadač crveno-plavih briljira u tekućoj sezoni i na svojim plećima nosi veliki teret - san o novoj šampionskoj tituli u banjalučkim vitrinama.

Fudbaleri Borca obezbijedili su proteklog vikenda jesenju titulu. Predvođeni Lukom Juričićem, crveno-plavi su trijumfovali nad Rudar Prijedorom u krajiškom derbiju rezultatom 3:0 i uvećali prednost nad Zrinjskim u borbi za tron na šest bodova.

Razlika je ostala na snazi i nakon susreta mostarskog kluba sa Sarajevom, u kojem je bordo tim trijumfovao (0:1) i produbio rezultatsku krizu "plemića" pred posljednja dva meča u 2025. godini – protiv Rapida (četvrtak, 21.00, Konferencijska liga) i Borca (nedjelja, 15.00 Premijer liga BiH).

U pomenutom duelu sa Prijedorčanima, Luka Juričić je postigao dva pogotka, oba sa bijele tačke. Golgeterskom učinku je, takođe, dodao i asistenciju za Stefana Savića, što mu je treći pripremljeni gol u sezoni. Kad je riječ o pogocima, trenutno je na čak 16 iz 18 utakmica, i već sad, na polusezoni, na korak je da nadmaši golgeterski rekord karijere!

POVREDA Ovosezonski podvig Luke Juričića još više dobija na značaju ako se zna da je napadač rođen 1996. godine propustio cijelu prošlu sezonu zbog teške povrede koljena.

Juričić je, naime, najviše pogodaka tokom jedne takmičarske sezone postigao u dresu Pjunika, u sezoni 2022-23. Klubu iz Jerevana tada je izmakla titula, s obzirom na to da je Urartu imao tri boda više, ali je Juričić imao sezonu za pamćenje.

Na 28 mečeva u prvenstvu postigao je čak 17 golova, a sa Borcem je na pravom putu da nadmaši taj podvig i odigra sezonu života!

U tekućoj sezoni Juričić je bio strijelac protiv svih premijerligaša. "Najdraža mušterija" mu je Rudar Prijedor, na kojeg otpada četvrtina postignutih pogodaka u premijerligaškoj sezoni. Dva puta je zatresao mrežu Sarajeva, Širokog Brijega, Radnika i Posušja, dok je po jednom poentirao protiv Veleža, Sloge Meridian, Zrinjskog i Željezničara.

Još samo jednom tokom karijere je Juričić postigao dvocifren broj pogodaka u jednoj sezoni. Dogodilo se to u takmičarskoj godini 2018-19, kada je u trećoj ligi Hrvatske branio boje Neretve iz Metkovića i postigao. Tada je na 20 mečeva protivničke odbrane nadmudrio 13 puta.

Izdvajaju se, takođe, i sezone 2019-20 i 2020-21. U prvom slučaju je nastupao za Šibenik u drugoligaškom hrvatskom rangu i postigao osam golova na 18 mečeva, dok je osam "recki" upisao i sezonu kasnije, igrajući za sarajevski Željezničar.

Inače, sa 16 ligaških pogodaka već sad je nadmašio neka poznata imena koja su pronosila slavu crveno-plavih od početka vijeka. Tako su već sad iza njega Vladimir Karalić (15), Goran Zakarić (15), Marko Maksimović (13), Stevo Nikolić (10), Branislav Krunić (10)...

Juričić je već sad na istom broju premijerligaških pogodaka koliko je za četiri godine u crveno-plavom taboru postigao Enver Kulašin. Prve naredne mete su mu Vladan Grujić i David Vuković, koji imaju samo po jedan ligaški pogodak više na svom kontu.

Možda je baš derbi polusezone protiv Zrinjskog prilika da se sa njima "poravna", ili ih čak i prestigne...

