"Nikakve skupe proslave nego s vama": Milka Forcan se direktno obratila navijačima Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo rs
0

Potpredsjednica FK Partizan Milka Forcan poručila navijačima da zajedno proslave rođendan kluba.

Milka Forcan pozvala navijače na proslavu rođendana FK Partizan Izvor: MONDO/Uroš Arsić

FK Partizan će 4. oktobra obilježiti veliki jubilej - 80 godina postojanja - i tim povodom potpredsjednica kluba Milka Forcan pozvala je navijače da dođu u Humsku i bodre ekipu u meču protiv Vojvodine (subota, 20.30). Gostujući na RTS-u, ona je istakla da se Partizan opredijelio za nešto skromniju proslavu.

"Veliki jubilej je pred nama. Riješili smo da na nešto drugačiji način obilježimo veliki jubilej. Nećemo praviti skupe proslave, svečane sale, koktele, nego želimo da obilježimo na stadionu sa navijačima koji su sve vrijeme uz nas bili uz teškim i izazovnim momentima. Njihova ljubav i vjernost je nevjerovatna", poručila je Milka Forcan objašnjavajući da Partizan mora da počiva na tri stuba.

"Došli smo do zaključka da su klub, igrači i navijači tri stuba koja nam daju snagu i sinergiju. Upravo i ovaj rođendan posvećujemo igračima i navijačima i svim zaposlenima. U subotu 4. oktobra će prije same utakmice Partizana i Vojvodine, na oko sat ili sat i po biti svečani dio, biće koncert (Grupa JNA i Blicaj) dok je još zanimljivije da će biti defile svih selekcija. Od beba do veterana biće na terenu, da pokažu sinergiju. Ovaj rođendan će biti drugačiji nego neki prethodni", naglasila je ona.

Podsjetimo, Partizan je u ovom trenutku drugoplasirani tim Superlige sa 22 boda, dva manje od Zvezde, koja ima i meč manje. Vojvodina, koja dolazi u subotu u Humsku, osvojila je četiri boda manje od Partizana ove sezone i nalazi se na trećem mjestu na tabeli.

"Ja bih iskoristila priliku da pozovem sve jer će ulaz biti slobodan", poručila je Milka Forcan.

Tagovi

FK Partizan Milka Forcan

Komentari 0

