Partizanu potrebno 1.500.000 evra za licencu: Evo kada je rok UEFA za tim iz Humske

Partizanu potrebno 1.500.000 evra za licencu: Evo kada je rok UEFA za tim iz Humske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Čelnici Partizana moraju da traže novac dok pripremaju 80. rođendan Partizana.

fk partizan mora da nadje 1500000 za uefa monitoring Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana poraženi su od Crvene zvezde u 177. "vječitom" derbiju i najvećem rivalu prepustili su prvo mjesto, ali su se zatim oporavili i pobjedom nad OFK Beogradom započeli novi niz dobrih rezultata. Rođendan Partizana, jubilarni 80. čekaće se u nešto boljem raspoloženju iako čelnike kluba i dalje brine finansijska situacija.

Kako piše "Telegraf", Partizanu je do 15. oktobra neophodno čak 1.500.000 evra da bi izmirio dospjele obaveze i prošao UEFA monitoring. O čemu se zapravo radi? UEFA monitoring završava se 30 septembra, ali Partizan ima dodatni rok od 15 dana da sredi sve i bez ikakvih problema prođe prvi korak u licenciranju za novu sezonu.

Dugovi Partizana daleko su veći, morali bi crno-bijeli da pronađu i preko 3.000.000 evra kako bi riješili probleme koje imaju, ali tu su i dobre vijesti. Veliki dio onih kojima se duguje pristao je na reprogram, odlaganje isplate ili čak isplatu u ratama, pa bi Partizanu u ovom trenutku bilo dovoljno da pronađe oko 1.500.000 evra i prebrodi nadgledanje UEFA.

Zašto Partizan nije želio da prodaje?

Da se u proljećnom dijelu prethodne sezone nije povrijedio, vjerovatno bi tokom ljeta Ibrahim Zubairu napustio klub, napunio kasu novcem od transfera i pomogao Partizanu da riješi dio gorućih problema. Kada već to nije bio slučaj - Partizan je odlučio da ne prodaje najtalentovanije fudbalere.

Priliv iz inostranstva stigao je nakon transfera Stefana Kovača, Aleksandra Jovanovića, Bojana Kovačevića, Kervina Arijage i Jung Džun Goha. Oni najtalentovaniji ostali su u klubu, iako se zna da je bilo ponuda za fudbalere poput Ognjena Ugrešića. Crno-bijeli su procijenili da bi mladi tim mogao do grupne faze u Evropi, što bi donijelo značajan novac u klub, ali se to na kraju nije desilo.

Tako je Partizan ostao da se bori samo na domaćem frontu, ali Srđan Blagojević ima ekipu koja može da napreduje i raste, pa da sljedećeg ljeta bude konkurentnija na međunarodnoj sceni. Do tada će u Humskoj morati da razmišljaju kako da riješe finansijske probleme, da bi dobili licencu!  










(MONDO)

