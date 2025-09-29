Kalulu nestao iz Partizana, pa se javio: Poslije dvije nedjelje se oglasio najplaćeniji igrač crno-bijelih

Aldo Kalulu se oglasio na društvenim mrežama dok ga svi u Partizanu traže i pitaju se gdje je nestao. Izgleda da uopšte nije u Srbiji...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gdje je Aldo Kalulu? Odgovor na to pitanje ne zna niko u Partizanu iako je on zvanično fudbaler kluba iz Humske. Poslije nekoliko nedjelja od "nestanka" se oglasio na društvenim mrežama i to tako što je ostavio objavu koja nema nikakve veze sa fudbalom. Već sa jednim restoranom...

"Svjež miks, novi recepti", stoji u objavi koju je na svom Instagram profilu postavio Kalulu. U pitanju je objava restorana "Poisson chat". U pitanju je restoran i bar koji se nalazi u Lionu, a upravo je Kalulu vlasnik.

Izvor: Printscreen/Instagram/aldokiing

Sve ovo insinuira da Kalulu uopšte nije u Srbiji, već da se nalazi u Lionu, mada za to još uvijek nema zvanične potvrde. Očigledno je da Aldo nema namjeru da se vraća u Partizan u skorije vrijeme. Barem ako je suditi po njegovim objavama.

"Njegova plata nam predstavlja ogroman problem"

Kalulu je najplaćeniji igrač u Partizanu. To je ogroman problem i o tome je pričao i Predrag Mijatović.

"Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. Inako ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj procjeni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cvjeta na polju finansija. A pošto ne samo da ne cvjeta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, vidjećemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju", rekao je Mijatović za "Mozzart sport" o najnovijem haosu sa Kaluluom.