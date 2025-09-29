logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kalulu nestao iz Partizana, pa se javio: Poslije dvije nedjelje se oglasio najplaćeniji igrač crno-bijelih

Kalulu nestao iz Partizana, pa se javio: Poslije dvije nedjelje se oglasio najplaćeniji igrač crno-bijelih

Autor Dragan Šutvić
0

Aldo Kalulu se oglasio na društvenim mrežama dok ga svi u Partizanu traže i pitaju se gdje je nestao. Izgleda da uopšte nije u Srbiji...

Aldo Kalulu u Lionu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gdje je Aldo Kalulu? Odgovor na to pitanje ne zna niko u Partizanu iako je on zvanično fudbaler kluba iz Humske. Poslije nekoliko nedjelja od "nestanka" se oglasio na društvenim mrežama i to tako što je ostavio objavu koja nema nikakve veze sa fudbalom. Već sa jednim restoranom...

"Svjež miks, novi recepti", stoji u objavi koju je na svom Instagram profilu postavio Kalulu. U pitanju je objava restorana "Poisson chat". U pitanju je restoran i bar koji se nalazi u Lionu, a upravo je Kalulu vlasnik.

Izvor: Printscreen/Instagram/aldokiing

Sve ovo insinuira da Kalulu uopšte nije u Srbiji, već da se nalazi u Lionu, mada za to još uvijek nema zvanične potvrde. Očigledno je da Aldo nema namjeru da se vraća u Partizan u skorije vrijeme. Barem ako je suditi po njegovim objavama.

"Njegova plata nam predstavlja ogroman problem"

Kalulu je najplaćeniji igrač u Partizanu. To je ogroman problem i o tome je pričao i Predrag Mijatović.

"Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. Inako ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj procjeni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cvjeta na polju finansija. A pošto ne samo da ne cvjeta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, vidjećemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju", rekao je Mijatović za "Mozzart sport" o najnovijem haosu sa Kaluluom.

Pogledajte

04:28
Aldo Kalulu MONDO intervju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aldo Kalulu fudbal FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC