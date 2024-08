"Što pitate baš za njega, otkud znate?" Stanojević suspendovao jednog igrača, otkrio i zašto

Aleksandar Stanojević je otkrio da je Aldo Kalulu suspendovan!

Aldo Kalulu je suspendovan! Na konferenciji za medije pred meč kvalifikacija za grupnu fazu Lige konferencija sa Gentom trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević je otkrio da je zbog ponašanja na meču protiv Lugana krilni fudbaler crno-bijelih sada van konkurencije za naredni meč. Istakao je da je zadovoljan duelom sa Švajcarcima, iako nije dobro što njegov tim nije prošao dalje.

"Prva stvar što se tiče ja sam to njima predočio pred Lugano vrlo jasno da je zbog hiljadu razloga bitno i mogu da kažem da su momci odigrali dobru utakmicu u Luganu. Crno je što nismo prošli, ali momci su sve uradili što sam zahtijevao od njih, ali inače oni su svjesni toga, pokazali karakter i želju da urade. Nemam tu zamjerku, dali su maksimum i ja sam tu zadovoljan. Ne tražimo tu druge stvari", počeo je, a onda se dotakao Kalulua.

"Što se tiče Kalulua, što pitate kakav mu je status? Otkud znate? Zašto baš za njega?", pitao je novinara koji je istakao da je bilo priča o njemu. "A to ne znam, ja ne pratim šta se piše. Nije u konkurenciji za sastav, kažnjen je jer se neprimjereno ponašao u utakmici protiv Lugana. Što se mene tiče, ja pravim tim, pojedinci me ne interesuju. Za ovu utakmicu nije u konkurenciji za sastav, za dalje ćemo da vidimo", odgovorio je Stanojević.

Najavio je da će u narednih desetak dana biti još kadrovskih promena, a da bi on odavno smanjio broj fudbalera u sastavu da je mogao. Očigledno Partizanu tek predstoji jedna ozbiljna "čistka".

"Imamo 30 igrača i tri golmana, teško je raditi sa tolikim brojem. Pokušavamo da smanjimo broj igrača, ja bih to smanjio odavno, ali ne možemo. Imamo dosta igrača pod jakim ugovorima, malo imamo disbalansa što se tiče ekipe, ne možemo da napravimo pravi balans. Doveli smo neke igrače, a tu su neki već neki period sa jakim ugovorima. U nekom smo disbalansu, teško je, nije lako. Pokušaćemo kroz rad, kroz selekciju i rješavanje tih situacija. Klub to mora da rješava, da se oslobodimo nekih igrača, da neki drugi igrači dođu do izražaja", naglasio je Stanojević.