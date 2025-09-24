logo
Partizanov najplaćeniji igrač već pravio haos: Stanojević morao da ga vrati u tim, sada je prešao sve granice

Partizanov najplaćeniji igrač već pravio haos: Stanojević morao da ga vrati u tim, sada je prešao sve granice

0

FK Partizan ne zna gdje se nalazi Aldo Kaulu i kada dođe neće ga dočekati raskid, već kazna. Crno-bijeli drugi put u posljednjih 12 mjeseci javno priznaju da imaju problem sa njegovim ponašanjem

Aldo Kalulu ne dolazi na treninge Partizan će ga kazniti Izvor: MN PRESS

Partizanov krilni napadač Aldo Kalulu (29) napravio je skandal i bez dozvole napustio klub. Crno-bijeli ne znaju gdje se nalazi, Predrag Mijatović pretpostavlja da pregovara sa novim timom, a u međuvremenu je otkrio i da zarađuje više od svih u timu.

Od dolaska u klub u ljeto 2023, Kalulu je već bio u centru pažnje zbog nediscipline. Svojevremeno, početkom prošle sezone, kaznio ga je trener Aleksandar Stanojević.

"Aldo Kalulu nije u konkurenciji za meč protiv Genta, jer se neprimjereno ponašao protiv Lugana. Ja pravim tim i pojedinci me ne interesuju. Za ovu nije u konkurenciji, za kasnije ćemo vidjeti", govorio je prošlog ljeta trener crno-bijelih i potom ga silom prilika, u nedostatku drugih rješenja vratio u tim poslije jedne utakmice.

"Što pitate za njega, otkud znate?"

"Što pitate baš za njega, otkud znate?", govorio je tada Stanojević, stvorivši utisak da je iznenađen kako novinari znaju za trzavice sa nekadašnjim fudbalerom Liona.

U međuvremenu su u Partizanu treneri bili Marko Jovanović, pa je stigao Srđan Blagojević, a sa njim je stigao i radikalni zaokret kluba ovog ljeta, sproveden u vidu drastičnog podmlađivanja. Aldo Kalulu je ispao iz planova i poslije šest nastupa i ukupno 250 odigranih minuta ove sezone samoinicijativno je odlučio da napusti tim.

Sudeći prema riječima Predraga Mijatovića, Kalulu to neće tako lako izvesti.

"Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. Inako ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj procjeni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cvjeta na polju finansija. A pošto ne samo da ne cvjeta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, vidjećemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju", rekao je Mijatović za "Mozzart sport" o najnovijem haosu sa Kaluluom.

