Partizan ga precrtao, pa poslao u treću ligu

Autor Dragan Šutvić
0

Novi fudbaler Teleoptika, na pozajmici iz Partizana, je Marko Živković.

Partizan poslao Marka Živkovića u Teleoptik Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana u subotu uveče poraženi su na stadionu u Humskoj od Crvene zvezde (2:1), u 177. "vječitom" derbiju, a samo nekoliko sati ranije filijala Teleoptik igrala je meč u Srpskoj ligi Beograd, protiv Jedinstva iz Surčina. "Optičari" su upisali pobjedu (3:1), a na tom meču nastupilo je nekoliko iskusnih fudbalera koji su svojevremeno nosili dres Partizana.

Crno-bijeli su ove sezone odlučili da Teleoptik pojačaju provjerenim snagama, pa tako mladim fudbalerima u stasavanju pomažu golman Nemanja Stevanović (33), defanzivac Vojislav Stanković (38) i napadač Marko Šćepović (34). Posljednji na listi iskusnih fudbalera koje je Partizan poslao u razvojni tim jeste desni bek Marko Živković (31).

Desni bek koji već mjesecima nije u planovima trenera Srđana Blagojevića pozajmljen je trećeligašu, jer tokom nedavno završenog prelaznog roka nije uspio da nađe klub u koji bi prešao. Kako Partizan na njega više ne računa, Živković će pokušati da pomogne Teleoptiku u borbi za prvo mhesto i ulazak u Prvu ligu Srbije.

Teleoptik je na prvih pet mečeva u sezoni zabilježio tri pobede i dva remija, a sa 11 sakupljenih bodova zauzima treću poziciju na tabeli. Isti učinak ima i drugoplasirani tim, ekipa Brodarca, dok je lider na tabeli Radnički iz Obrenovca koji je osvojio 13 bodova. Baš u narednom kolu igraće Radnički i Brodarac, dok će Teleoptik na gostovanju GSP Polet Dorćolu imati priliku da iskoristi međusobni meč najvećih rivala.

Kakvu karijeru ima Marko Živković?

Iskusni desni bek ponikao je u mlađim kategorijama Partizana i bio dio izuzetno jake generacije fudbalera rođenih 1994. godine, kojoj su pripadali Lazar Marković i Aleksandar Mitrović. Nakon šest godina u mlađim kategorijama crno-bijelih Živković je 2011. godine dobio priliku u prvom timu Teleoptika, što mu je bio prvi susret sa seniorskim fudbalom.

Ubrzo je prekomandovan u tim Partizana, ali se u Humskoj kratko zadržao. Nakon samo godinu dana i tek nekoliko nastupa, Marko Živković je pojačao Vojvodinu, a zatim je igrao za Suduvu u Litvaniji, Dunajsku Stredu iz Slovačke, Radnički Niš i Voždovac.

Vratio se u Partizan 2021. godine, a od tada je imao promjenjivu ulogu - bilo je perioda kada je starter i kada uopšte nije u planovima trenera. Živković je tokom dva mandata u Partizanu odigrao ukupno 80 mečeva, postigao tri gola, asistirao 10 puta i osvojio šampionsku titulu u sezoni 2012/13. Tokom aktuelne sezone nije bio na terenu, a u prethodnoj je odigrao samo tri meča, odnosno 68 minuta. 

