Peđa Mijatović se oglasio o haosu na derbiju: Pružio sam ruku Zvezdinim čelnicima, zar da ih izbacim iz lože?

Potpredsjednik crno-bijelih objasnio veliku tenziju poslije vječitog derbija i svoju raspravu sa navijačima Partizana.

Izvor: X.com/Vinjak05

Potpredsjednik Fudbalskog kluba Partizan ušao je u raspravu sa navijačima crno-bijelih poslije poraza u 177. "vječitom derbiju" u Humskoj i objasnio je tu situaciju dan kasnije.

Prema njegovim riječima, nikad ne može doći do njegovog sukoba sa navijačima Partizana, već je u pitanju "žustrija diskusija" oko njegovog poteza poslije meča - rukovanja sa čelnicima Zvezde.

"Nikada se ne mogu sukobiti sa navijačima Partizana, kao što su pojedinci napisali. To je apsolutno isključeno. Kakav sukob? U pitanju je mnogo teška riječ. Prije bih rekao da smo malo žustrije prodiskutovali. Dva, tri navijača ispod lože su mi zamjerili što sam poslije utakmice ustao i pozdravio se sa delegacijom Crvene zvezde, pružio ruku čelnicima rivala, jer je to u duhu fer-pleja. Bilo da dobiješ ili izgubiš meč, red je da suparniku pružiš ruku. Ja ću to uvijek uraditi. Nekolicini dječaka je to zasmetalo, pa su mi rekli: 'Mijate, sram te bilo, šta se rukuješ, šta im čestitaš?'. Malo me je to pogodilo. Na to su se nadovezali još neki momci riječima: 'Sudije nas stalno..., a ti ništa'. Sad je mene, kao, trebalo da bude sramota što sam nekom sportski pružio ruku poslije utakmice i što nisam komentarisao suđenje", rekao je on za "Mozzart sport".

"Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože kako bi ta dva momka bila zadovoljna? Ili da javno kažem da smo izgubili, jer nas je sudija oštetio? U redu, možda arbitar jeste bio naklonjeniji igračima Crvene zvezde, malkice naginjao, ali to su sve bile situacije na sredini terena, bez uticaja na rezultat u najkomplikovanoj utakmici za arbitražu u našem fudbalu. Isti sudija (Nenad Minaković) je u februaru dosudio penal za nas u nadoknadi meča na Marakani. Moramo da budemo objektivni. Kao neko ko predstavlja Partizan, ne mogu da ispunim želje pojedinih navijača, vjerovatno od mene očekuju da šutnem delegaciju Crvene zvezde. A sudiji kažem: 'Sramota, zbog tebe smo izgubili'. Ja to ne mogu, zato što to nije istina i nije u duhu fer-pleja", dodao je Mijatović.

"Kao što su oni ljuti, zato što smo izgubili, a nije trebalo, tako sam i ja. Živi smo ljudi. I ne možemo da se pravimo fini ponekad: neko će da kaže 'sram te bilo', a ja da kažem 'e, hvala ti'. Nisam taj lik. Moram da kažem ono što mislim, svidjelo se to nekom ili ne. Isto kao što navijači mogu da kažu meni šta im se ne dopada, mogu i ja njima. Možda ih je nešto iziritiralo, možda i ja iritiram ljude zbog milijardu stvari... Kad sam čuo zamjerku od momaka kojima ćale mogu da budem, zašto ne bismo prodiskutovali, ako smo partizanovci? Što da se krijem, iza zida na loži i da se rukujem tako da me niko ne vidi? I to mijenjamo, što da ne mijenjamo? U svim velikim, ozbiljnim ligama, čelnici sjede jedni do drugih, čak i ručaju zajedno pred utakmicu. Nikakav problem, ali pravo rivalstvo je na terenu. Van njega, zar da izigravam nadmenog čovjeka i ne pozdravim nekog iz suparničkog tabora samo da mi neko ne bi zamjerio. Ponavljam, ne mogu da uđem u sukob sa navijačima Partizana, ali mogu da prokomentarišem malo žučnije šta se dešava", naglasio je on.

Pogledajte ko je sve bio u loži stadiona Partizana na "večitom derbiju".