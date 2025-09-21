logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žestok sukob Peđe Mijatovića i navijača Partizana ispod svečane lože (VIDEO)

Žestok sukob Peđe Mijatovića i navijača Partizana ispod svečane lože (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Čelnik crno-bijelih se žestoko sukobio sa nezadovoljnim navijačima Partizana

sukob pedje mijatovica i navijaca partizana na derbiju Izvor: Instagram/Hotsport

Nakon 177. vječitog derbija u Humskoj i pobjede Crvene zvezde, potpredsjednik FK Partizan za sportska pitanja Predrag Mijatović ušao je u verbalni sukob sa navijačima crno-bijelih.

Prema video-snimku sa stadiona, na zapadnoj tribini pale su teške riječi, a Mijatović je toliko bio ljut u toku te rasprave da su morali da ga sklone od takođe gnjevnih navijača.

Partizanov funkcioner i igračka legenda kluba pratio je meč u društvu svojih saradnika iz uprave, na čelu sa predsjednikom Rasimom Ljajićem, potpredsjednicima Milkom Forcan, Dankom Lazovićem i ostalim čelnicima.

Pogledajte ko je sve bio u svečanoj loži Partizana na derbiju, počev od košarkaškog velikana Vlada Divca.

Sa Mijatovićem u upravi crno-bijeli su napravili veliki zaokret u poslovanju i drastično podmladili tim, što je donijelo novu energiju na početku nove sezone, ubjedljive pobede u Superligi Srbije, mada nije donijelo povratak u grupnu/ligašku fazu evropskih takmičenja.

Nakon poraza u derbiju, drugog uzastopnog u Humskoj, crno-bijeli su pali na drugo mjesto tabele, sa dva boda manje od Zvezde i sa odigranom utakmicom više.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Predrag Mijatović FK Partizan fudbal Grobari FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC