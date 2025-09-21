Čelnik crno-bijelih se žestoko sukobio sa nezadovoljnim navijačima Partizana
Nakon 177. vječitog derbija u Humskoj i pobjede Crvene zvezde, potpredsjednik FK Partizan za sportska pitanja Predrag Mijatović ušao je u verbalni sukob sa navijačima crno-bijelih.
Prema video-snimku sa stadiona, na zapadnoj tribini pale su teške riječi, a Mijatović je toliko bio ljut u toku te rasprave da su morali da ga sklone od takođe gnjevnih navijača.
Partizanov funkcioner i igračka legenda kluba pratio je meč u društvu svojih saradnika iz uprave, na čelu sa predsjednikom Rasimom Ljajićem, potpredsjednicima Milkom Forcan, Dankom Lazovićem i ostalim čelnicima.
Pogledajte ko je sve bio u svečanoj loži Partizana na derbiju, počev od košarkaškog velikana Vlada Divca.
Žestok sukob Peđe Mijatovića i navijača Partizana ispod svečane lože (VIDEO)
Sa Mijatovićem u upravi crno-bijeli su napravili veliki zaokret u poslovanju i drastično podmladili tim, što je donijelo novu energiju na početku nove sezone, ubjedljive pobede u Superligi Srbije, mada nije donijelo povratak u grupnu/ligašku fazu evropskih takmičenja.
Nakon poraza u derbiju, drugog uzastopnog u Humskoj, crno-bijeli su pali na drugo mjesto tabele, sa dva boda manje od Zvezde i sa odigranom utakmicom više.
(MONDO)