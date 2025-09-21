Žestok sukob Peđe Mijatovića i navijača Partizana ispod svečane lože (VIDEO)

Čelnik crno-bijelih se žestoko sukobio sa nezadovoljnim navijačima Partizana

Nakon 177. vječitog derbija u Humskoj i pobjede Crvene zvezde, potpredsjednik FK Partizan za sportska pitanja Predrag Mijatović ušao je u verbalni sukob sa navijačima crno-bijelih.

Prema video-snimku sa stadiona, na zapadnoj tribini pale su teške riječi, a Mijatović je toliko bio ljut u toku te rasprave da su morali da ga sklone od takođe gnjevnih navijača.

Partizanov funkcioner i igračka legenda kluba pratio je meč u društvu svojih saradnika iz uprave, na čelu sa predsjednikom Rasimom Ljajićem, potpredsjednicima Milkom Forcan, Dankom Lazovićem i ostalim čelnicima.

Pogledajte ko je sve bio u svečanoj loži Partizana na derbiju, počev od košarkaškog velikana Vlada Divca.

Sa Mijatovićem u upravi crno-bijeli su napravili veliki zaokret u poslovanju i drastično podmladili tim, što je donijelo novu energiju na početku nove sezone, ubjedljive pobede u Superligi Srbije, mada nije donijelo povratak u grupnu/ligašku fazu evropskih takmičenja.

Nakon poraza u derbiju, drugog uzastopnog u Humskoj, crno-bijeli su pali na drugo mjesto tabele, sa dva boda manje od Zvezde i sa odigranom utakmicom više.

