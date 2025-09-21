logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači Partizana gađali Vladana Milojevića: Bacali predmete i ka igračima Crvene zvezde

Navijači Partizana gađali Vladana Milojevića: Bacali predmete i ka igračima Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dok su fudbaleri i stručni štab Crvene zvezde izlazili sa terena stadiona "JNA" ka njima su letjeli predmeti sa tribina.

navijaci partizana gadjali vladana milojevica Izvor: MONDO/dušan Ninković/Kurir/Printscreen

Crvena zvezda je na prvom "vječitom derbiju" ove sezone uspjela da pobijedi Partizan 2:1 (1:0), a nakon kraja utakmice vidjeli smo da su navijači domaćeg tima ubacivali predmete na teren dok su gostujući igrači napuštali stadion.

Stručni štab je prvo napustio travnjak stadiona "JNA", a dok je Vladan Milojević napuštao stadion kako bi otišao i održao konferenciju za medije vidjelo se da nekoliko predmeta dolijeće ka njemu. Pogledajte: 

Pogledajte

00:15
Grobari vređali i gađali Vladana Milojevića
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Što se tiče igrača prvo je van terena krenuo Marko Arnautović i dok je napadač selekcije Austrije napuštao teren poletjeli su predmeti sa tribina prema njemu. Zatim je ostatak igrača polako izlazio napolje.

Vidjeli smo da je u jednom momentu flaša sa vodom promašila jednog od igrača Crvene zvezde, a brazilski golman Mateuš se potrudio da požuri svoje saigrače kako bi se što prije sklonili. Pogledajte kako je to izgledalo: 

Pogledajte

01:50
Navijači Partizana dobacuju fudbalerima Zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Jovan Milošević gol za Partizan na derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladan Milojević fudbal FK Crvena zvezda FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC