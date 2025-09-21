Navijači Partizana gađali Vladana Milojevića: Bacali predmete i ka igračima Crvene zvezde

Dok su fudbaleri i stručni štab Crvene zvezde izlazili sa terena stadiona "JNA" ka njima su letjeli predmeti sa tribina.

Crvena zvezda je na prvom "vječitom derbiju" ove sezone uspjela da pobijedi Partizan 2:1 (1:0), a nakon kraja utakmice vidjeli smo da su navijači domaćeg tima ubacivali predmete na teren dok su gostujući igrači napuštali stadion.

Stručni štab je prvo napustio travnjak stadiona "JNA", a dok je Vladan Milojević napuštao stadion kako bi otišao i održao konferenciju za medije vidjelo se da nekoliko predmeta dolijeće ka njemu. Pogledajte:

Što se tiče igrača prvo je van terena krenuo Marko Arnautović i dok je napadač selekcije Austrije napuštao teren poletjeli su predmeti sa tribina prema njemu. Zatim je ostatak igrača polako izlazio napolje.

Vidjeli smo da je u jednom momentu flaša sa vodom promašila jednog od igrača Crvene zvezde, a brazilski golman Mateuš se potrudio da požuri svoje saigrače kako bi se što prije sklonili. Pogledajte kako je to izgledalo:

