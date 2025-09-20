logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Vidjelo se koliko je Partizan dobar": Vladan Milojević se uplašio crvenog kartona na derbiju

"Vidjelo se koliko je Partizan dobar": Vladan Milojević se uplašio crvenog kartona na derbiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević je posle meča sa Partizanom otkrio da je Naira Tiknizijana izveo na poluvremenu zbog žutog kartona i problema sa Dembom Sekom.

vladan milojevic se uplasio crvenog na derbiju Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Gledali smo uzbudljiv vječiti derbi na kome je Crvena zvezda uspjela da pobijedi Partizan 2:1 (1:0) na JNA, a trener crveno-bijelih Vladan Milojević je bio zadovoljan izdanjem svog tima nakon trijumfa nad najvećim rivalom. 

Na konstataciju novinarke TV Arena sport Jovane Guzijan da je ovo prvi put poslije pola vijeka da je Crvena zvezda upisala dvije uzastopne pobjede na "JNA" protiv Partizana rekao je da mu je drago da to čuje. 

"Ne bavim se statistikom, ali ako vi to kažete to je lijepo za čuti. Rekao sam i prije ove utakmice kao što se i pokazalo da je Partizan dobra ekipa. Imali smo dobar plan u prvom poluvremenu. Mogli smo da damo još koji gol i da završimo utakmicu. Na kraju smo išli više na to da zatvorimo utakmicu. Opet smo imali dvije fenomenalne šanse da zaključamo utakmicu i damo gol. Uvijek je lijepo ostvariti pobjedu nad vječitim rivalom, čestitao bih igračima", rekao je Vladan Milojević za "TV Arena sport".

Na poluvremenu je zamijenio Vladan Milojević svog beka Naira Tiknizijana i ubacio Nikolu Stankovića, a ta izmjena nije bila zbog povrede. 

"Bila je taktičke prirode jer je Tiknizijan dobio žuti karton i imao je dosta problema sa Sekom na toj poziciji. Ipak je derbi, da ne bude nepromišljenih situacija i da se dobije crveni karton.  Mislim da je ovo bila prava evropska utakmica. Nije slučajno da je Partizan igrao dobro od početka prvenstva. Mislim da je ovo prvi poraz. Dinamična utakmica", završio je Milojević. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:29
Jovan Milošević gol za Partizan na derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal Superliga Srbije Vladan Milojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC