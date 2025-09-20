"Vidjelo se koliko je Partizan dobar": Vladan Milojević se uplašio crvenog kartona na derbiju

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević je posle meča sa Partizanom otkrio da je Naira Tiknizijana izveo na poluvremenu zbog žutog kartona i problema sa Dembom Sekom.

Gledali smo uzbudljiv vječiti derbi na kome je Crvena zvezda uspjela da pobijedi Partizan 2:1 (1:0) na JNA, a trener crveno-bijelih Vladan Milojević je bio zadovoljan izdanjem svog tima nakon trijumfa nad najvećim rivalom.

Na konstataciju novinarke TV Arena sport Jovane Guzijan da je ovo prvi put poslije pola vijeka da je Crvena zvezda upisala dvije uzastopne pobjede na "JNA" protiv Partizana rekao je da mu je drago da to čuje.

"Ne bavim se statistikom, ali ako vi to kažete to je lijepo za čuti. Rekao sam i prije ove utakmice kao što se i pokazalo da je Partizan dobra ekipa. Imali smo dobar plan u prvom poluvremenu. Mogli smo da damo još koji gol i da završimo utakmicu. Na kraju smo išli više na to da zatvorimo utakmicu. Opet smo imali dvije fenomenalne šanse da zaključamo utakmicu i damo gol. Uvijek je lijepo ostvariti pobjedu nad vječitim rivalom, čestitao bih igračima", rekao je Vladan Milojević za "TV Arena sport".

Na poluvremenu je zamijenio Vladan Milojević svog beka Naira Tiknizijana i ubacio Nikolu Stankovića, a ta izmjena nije bila zbog povrede.

"Bila je taktičke prirode jer je Tiknizijan dobio žuti karton i imao je dosta problema sa Sekom na toj poziciji. Ipak je derbi, da ne bude nepromišljenih situacija i da se dobije crveni karton. Mislim da je ovo bila prava evropska utakmica. Nije slučajno da je Partizan igrao dobro od početka prvenstva. Mislim da je ovo prvi poraz. Dinamična utakmica", završio je Milojević.

