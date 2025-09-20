logo
Kiks igrača Partizana poklonio vođstvo Crvenoj zvezdi: Arnautović cimnuo, Elšniku je poslije bilo lako

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda je povela protiv Partizana poslije nešto manje od pola sata igre, a kiks Milana Roganovića je bukvalno "poklonio" ovaj gol Timiju Maksu Elšniku.

Crvena zvezda povela protiv Partizana golom Elšnika Izvor: MN PRESS

Iako je Partizan imao nekoliko izglednih šansi na startu "vječitog derbija", Crvena zvezda je povela na stadionu "JNA" u 28. minutu pogotkom slovenačkog veznog fudbalera Timija Maksa Elšnika

U akciji koja je prethodila golu Elšnik je šutnuo sa distance i defanzivci Partizana su ga blokirali, pa je lopta otišla u korner. Novi fudbaler crveno-bijelih Tomas Handel je upravo od Elšnika uzeo izvođenje prekida i centrirao je dovoljno dobro da na kraju njegov tim povede. 

Lopta je išla na glavu Marka Arnautovića koji je probao da šutne, a zapravo je odbio loptu do Mirka Ivanića. On je bio iza leđa odbrane Partizana, ali nije bio u ofsajdu jer je zakasnio u ofsajd zamku Milan Roganović, pa je prebacio loptu na drugu stranu. Nije bilo teško Elšniku da ugura loptu u mrežu Marma Miloševića sa nekoliko metara: 

Pogledajte

00:38
Gol Crvene zvzede na derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Crvena zvezda i Partizan su u ovaj derbi ušli bez poraza, na vrhu tabele, a sada je Zvezda ovim pogotkom došla u prednost. Tribine stadiona su bile pune, a iz lože su brojne legende gledale utakmicu.

