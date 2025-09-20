Uživo Partizan - Crvena zvezda: Crno-bijeli s klincima, Marko Arnautović debituje u Humskoj (SASTAVI)

18 : 12 Navijači Partizana pozdravili svoje igrače Pogledajte 00:20 Navijači FK Partizan pozdravljaju igrače Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

17 : 58 Poznati su sastavi Partizana i Zvezde! Trener Partizana Srđan Blagojević izveo je jako mlad tim na derbi, pa je u veznom redu i napadu najstariji igrač Demba Sek, sa 24 godine. Primjera radi, obojica centralnih vezista imaju po 19, Dragojević i Ugrešić. Sa druge strane, djeluje da je Zvezda poslala "najjaču artiljeriju" na teren u Humskoj, sa talentovani Vasilijem Kostovom kao bonusom u veznom redu i Stefanom Lekovićem u odbrani. Centarfor Marko Arnautović zaigraće u svom prvom derbiju kao starter. PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Simić, Milić, Jurčević, Dragojević, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J. Milošević.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Leković, Veljković, Tiknizijan, Hendel, Elšnik, Kostov, Ivanić, Katai, Arnautović.

17 : 57 Katai igra za istoriju derbija Izvor: MN PRESS Aleksandar Katai je sa pet golova u "vječitim derbijima" u prilici da se dodatno popne na vječnoj listi strijelaca najveće utakmice nekad jugoslovenskog, a sada srpskog fudbala. Ovo su najbolji strijelci Marko Valok (Partizan) - 13 golova

Bora Kostić i Dragan Džajić (Zvezda) - devet golova

Kosta Tomašević (Zvezda), Milan Galić (Partizan), Šerif Endiaje (Zvezda) - osam golova

Zoran Filipović (Zvezda), Milko Đurovski (Zvezda, Partizan) - sedam golova

Ivan Toplak (Zvezda), Momčilo Vukotić (Partizan) - šest golova

Stjepan Bobek, Prvoplav Mihajlović (Partizan), Dušan Savić, Aleksandar Katai (Zvezda) - pet golova

17 : 56 Kladionice kažu - Zvezda čvrst favorit Kladionice daju ulogu favorita Crvenoj zvezdi, mada ne tako izraženo kao što je bio slučaj u prethodnim derbijima. Ovo su kvote: Partizan - 3.40

Neriješeno - 3.90

Zvezda - 2.05

17 : 37 Sudija derbija je Nenad Minaković Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Glavni arbitar 177. "vječitog derbija" je Nenad Minaković, međunarodni sudija iz Novog Sada. Sudio je navedeni derbi u decembru 2023. godine kada je Partizan posljednji put pobijedio Zvezdu (2:1), kao i februarski okršaj ove godine, završen na stadionu "Rajko Mitić" bez pobjednika - 3:3. U dosadašnjim derbijima je dosudio dva jedanesterca za crno-bijele, na asistenciju VAR sobe. Ove subotnje večeri u VAR sobi biće Momčilo Marković, dok će mu asistentkinja u VAR sobi biti Jelena Cvetković.

Utakmica Partizana i Zvezde pala je ove nedjelje u drugi plan pred velikom tragedijom, smrću bivšeg kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića u 42. godini. U subotu je u 11 časova na stadionu "Rajko Mitić" održana komemoracija u njegovu čast.

17 : 20 Statistika vječitog derbija Izvor: MN PRESS U prvenstvenim okršajima Zvezde i Partizana skor u pobjedama je 70 - 48 za Zvezdu, uz 58 remija. Gol razlika je 249-209 za crveno-bijele.

17 : 20 Posljednji derbi u Humskoj - rekordna pobjeda Zvezde Izvor: MN PRESS Fudbaleri Crvene zvezde slavili su prošle sezone u dva od tri derbija. U posljednjem, 176, u aprilu je bilo 2:1 za crveno-bijele na Marakani golom Andrije Maksimovića i autogolom Nikole Simića. Prije tog meča na "Marakani" bilo je 3:3 u februaru, a prošle jeseni bilo je rekordnih 4:0 za Zvezdu u Humskoj. Šerif Endiaje tom prilikom postigao je het-trik.

17 : 19 Partizanova posljednja pobjeda - upravo u Humskoj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Crno-bijeli su posljednji put slavili u "vječitom derbiju" u decembru 2023. godine, 2:1. Strijelci su bili Bibras Natho i Mateus Saldanja za Partizan, kao i Šerif Endiaje za Zvezdu.

17 : 18 "Zvezda je favorit, ne mogu da nam zabrane nadu" Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan Trener Partizana Srđan Blagojević rekao je da je svjestan kvaliteta Zvezde i da je siguran da će njegov tim pružiti maksimum. "Moram da napomenem, imamo pravo na nadu, vjerujemo u sebe, imamo dobru energiju, ambiciju, želju i siguran sam da ćemo dati sve od sebe kako bismo došli do onoga što želimo, a mi izlazimo sa željom i stavom da pobijedimo".

17 : 18 Milojevića jedno naljutilo pred derbi Izvor: Printscreen/YouTube/FK Crvena zvezda Trener Crvene zvezde Vladan Milojević ljutito je reagovao na jedno pitanje pred "vječiti derbi" - da li ove godine ima lakši zadatak da bira sastav svog tima, jer ima najbolji tim Zvezde. "Sviđa mi se i lakše mi je, ne znam na šta mislite da će mi biti lakše, pošto je meni svake godine lakše nego prethodne. Imamo dobar sastav. Rekao sam i napomenuću opet, najveća nepoznanica smo mi sebi sami. Moramo da implementiramo drugačije igrače, drugačije karakteristike. To je fudbal, to je činjenica, moramo da se prilagodimo takvim stvarima. Da kažem da smo imali 'praznu nedjelju', bez takmičenja. Od derbija nas očekuju mečevi konstantno u Evropi i domaćem šampionatu", kazao je Milojević na konferenciji za novinare.

17 : 17 Ovakvo je stanje na tabeli Superlige Srbije



16 : 53 Partizan je prvi na tabeli Crno-bijeli dočekuju ovaj meč kao prvi na tabeli pošto imaju bod više od rivala. Imaju i utakmicu više, pošto je Zvezda na 18 bodova iz 6 kola, a Partizan na 19 iz 7 mečeva.