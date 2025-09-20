logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo Partizan - Crvena zvezda: Crno-bijeli s klincima, Marko Arnautović debituje u Humskoj (SASTAVI) 2
partizan crvena zvezda uzivo prenos livestream arena sport
partizan crvena zvezda uzivo prenos livestream arena sport
2

Uživo Partizan - Crvena zvezda: Crno-bijeli s klincima, Marko Arnautović debituje u Humskoj (SASTAVI)

Pratite uživo meć Partizana i Crvene zvezde u Superligi Srbije uz MONDO.

partizan crvena zvezda uzivo prenos livestream arena sport Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u prvom ovogodišnjem "vječitom derbiju". Partizan ovaj meč dočekuje kao prvi na tabeli sa 19 bodova, bodom više od Crvene zvezde. Crno-bijeli imaju odigranu utakmicu više, a do sada niko od "vječitih" nema poraz.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
18:12

Navijači Partizana pozdravili svoje igrače

Pogledajte

00:20
Navijači FK Partizan pozdravljaju igrače
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

18:12

Evo kako izgleda "Komanda" pred derbi

17:58

Poznati su sastavi Partizana i Zvezde!

Trener Partizana Srđan Blagojević izveo je jako mlad tim na derbi, pa je u veznom redu i napadu najstariji igrač Demba Sek, sa 24 godine. Primjera radi, obojica centralnih vezista imaju po 19, Dragojević i Ugrešić.

Sa druge strane, djeluje da je Zvezda poslala "najjaču artiljeriju" na teren u Humskoj, sa talentovani Vasilijem Kostovom kao bonusom u veznom redu i Stefanom Lekovićem u odbrani. Centarfor Marko Arnautović zaigraće u svom prvom derbiju kao starter.

PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Simić, Milić, Jurčević, Dragojević, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J. Milošević.
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Leković, Veljković, Tiknizijan, Hendel, Elšnik, Kostov, Ivanić, Katai, Arnautović.

17:57

Katai igra za istoriju derbija

Izvor: MN PRESS

  Aleksandar Katai je sa pet golova u "vječitim derbijima" u prilici da se dodatno popne na vječnoj listi strijelaca najveće utakmice nekad jugoslovenskog, a sada srpskog fudbala.

Ovo su najbolji strijelci

Marko Valok (Partizan) - 13 golova
Bora Kostić i Dragan Džajić (Zvezda) - devet golova
Kosta Tomašević (Zvezda), Milan Galić (Partizan), Šerif Endiaje (Zvezda) - osam golova
Zoran Filipović (Zvezda), Milko Đurovski (Zvezda, Partizan) - sedam golova
Ivan Toplak (Zvezda), Momčilo Vukotić (Partizan) - šest golova
Stjepan Bobek, Prvoplav Mihajlović (Partizan), Dušan Savić, Aleksandar Katai (Zvezda) - pet golova

17:56

Kladionice kažu - Zvezda čvrst favorit

Kladionice daju ulogu favorita Crvenoj zvezdi, mada ne tako izraženo kao što je bio slučaj u prethodnim derbijima. Ovo su kvote:

Partizan - 3.40
Neriješeno - 3.90
Zvezda - 2.05

17:37

Sudija derbija je Nenad Minaković

Izvor: SS/© MN press, all rights reserved

  Glavni arbitar 177. "vječitog derbija" je Nenad Minaković, međunarodni sudija iz Novog Sada.

Sudio je navedeni derbi u decembru 2023. godine kada je Partizan posljednji put pobijedio Zvezdu (2:1), kao i februarski okršaj ove godine, završen na stadionu "Rajko Mitić" bez pobjednika - 3:3. U dosadašnjim derbijima je dosudio dva jedanesterca za crno-bijele, na asistenciju VAR sobe.

Ove subotnje večeri u VAR sobi biće Momčilo Marković, dok će mu asistentkinja u VAR sobi biti Jelena Cvetković.

17:31

Ko će pobijediti u vječitom derbiju?

Anketa

Ko će pobediti u 177. večitom derbiju?

  • Partizan

    40% (2)

  • Crvena zvezda

    60% (3)

  • Biće nerešeno

    0% (0)

Ko će pobediti u 177. večitom derbiju?

Rezultati

17:30

Tužna uvertira vječitom derbiju

Utakmica Partizana i Zvezde pala je ove nedjelje u drugi plan pred velikom tragedijom, smrću bivšeg kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića u 42. godini. U subotu je u 11 časova na stadionu "Rajko Mitić" održana komemoracija u njegovu čast.

17:20

Statistika vječitog derbija

Izvor: MN PRESS

  U prvenstvenim okršajima Zvezde i Partizana skor u pobjedama je 70 - 48 za Zvezdu, uz 58 remija. Gol razlika je 249-209 za crveno-bijele.

17:20

Posljednji derbi u Humskoj - rekordna pobjeda Zvezde

Izvor: MN PRESS

  Fudbaleri Crvene zvezde slavili su prošle sezone u dva od tri derbija. U posljednjem, 176, u aprilu je bilo 2:1 za crveno-bijele na Marakani golom Andrije Maksimovića i autogolom Nikole Simića. Prije tog meča na "Marakani" bilo je 3:3 u februaru, a prošle jeseni bilo je rekordnih 4:0 za Zvezdu u Humskoj. Šerif Endiaje tom prilikom postigao je het-trik.

17:19

Partizanova posljednja pobjeda - upravo u Humskoj

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

  Crno-bijeli su posljednji put slavili u "vječitom derbiju" u decembru 2023. godine, 2:1. Strijelci su bili Bibras Natho i Mateus Saldanja za Partizan, kao i Šerif Endiaje za Zvezdu.

17:18

"Zvezda je favorit, ne mogu da nam zabrane nadu"

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

  Trener Partizana Srđan Blagojević rekao je da je svjestan kvaliteta Zvezde i da je siguran da će njegov tim pružiti maksimum.

"Moram da napomenem, imamo pravo na nadu, vjerujemo u sebe, imamo dobru energiju, ambiciju, želju i siguran sam da ćemo dati sve od sebe kako bismo došli do onoga što želimo, a mi izlazimo sa željom i stavom da pobijedimo".

17:18

Milojevića jedno naljutilo pred derbi

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Crvena zvezda

  Trener Crvene zvezde Vladan Milojević ljutito je reagovao na jedno pitanje pred "vječiti derbi" - da li ove godine ima lakši zadatak da bira sastav svog tima, jer ima najbolji tim Zvezde.

"Sviđa mi se i lakše mi je, ne znam na šta mislite da će mi biti lakše, pošto je meni svake godine lakše nego prethodne. Imamo dobar sastav. Rekao sam i napomenuću opet, najveća nepoznanica smo mi sebi sami. Moramo da implementiramo drugačije igrače, drugačije karakteristike. To je fudbal, to je činjenica, moramo da se prilagodimo takvim stvarima. Da kažem da smo imali 'praznu nedjelju', bez takmičenja. Od derbija nas očekuju mečevi konstantno u Evropi i domaćem šampionatu", kazao je Milojević na konferenciji za novinare.

17:17

Ovakvo je stanje na tabeli Superlige Srbije



Standings provided by Sofascore

16:53

Partizan je prvi na tabeli

Crno-bijeli dočekuju ovaj meč kao prvi na tabeli pošto imaju bod više od rivala. Imaju i utakmicu više, pošto je Zvezda na 18 bodova iz 6 kola, a Partizan na 19 iz 7 mečeva.

16:53

Čekamo "vječiti derbi"

Crvena zvezda gostuje Partizanu na stadionu "JNA" u prvom ovogodišnjem "vječitom derbiju". Utakmica počinje od 19 časova.

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gz, Гз

Partizan i samo Partizan. Партизан и само Партизан

Gz

Ma daj 25:75 niže veze. Ovo mi glat dobijamo

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije